Эксперт: кинотеатры будут отказываться от теневого проката из-за низкого сбора

«И если летом альтернативный прокат каким-то образом еще поработает, то осенью мы увидим либо полное его отсутствие, либо ничтожный сбор. Даже сейчас мы уже понимаем, что эта история дает кинотеатрам не более 10% оборота от общего бокс-офиса. В 2025 году боюсь, что эта сумма не превысит даже 5%», — объяснил Воронков, подчеркнув, что российские картины — это сейчас основной источник дохода.