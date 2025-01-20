Высоцкая показала фото с венчания с Кончаловским: «Мы вместе вечность»

У супругов двое общих детей: Мария и Петр. Артисты практически ничего не рассказывают о состоянии дочери, которая после автомобильной аварии в 2013 году впала в кому, за рулем тогда был сам Кончаловский. Высоцкая лишь признавалась, что их жизнь изменилась навсегда.