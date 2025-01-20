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Высоцкая показала фото с венчания с Кончаловским: «Мы вместе вечность»

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивные фото с венчания
Высоцкая показала фото с венчания с Кончаловским
Высоцкая показала фото с венчания с КончаловскимИсточник: Газета.Ru

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях архивные фото с венчания с режиссером Андреем Кончаловским. Таинство проходило в Свято-Троицком соборе в Пскове. Артистка показала подписчикам, как это было.

«Мы вместе вечность. А этот день случился шесть лет назад. Полет нормальный», — отметила звезда.

Пара познакомилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально зарегистрировали отношения. Звезда вспоминала, что на первом свидании переживала из-за своего наряда — актриса не смогла найти туфли в цвет своего единственного нарядного платья. Режиссер обратил на это внимание, однако ему понравился образ Высоцкой, и он назвал его стильным.

Кончаловский недавно раскрыл домашнее прозвище супруги. Артист признался, что называет ее Леликом или Еличкой. По словам режиссера, он по-прежнему испытывает сильные чувства к жене и восхищается ею.

У супругов двое общих детей: Мария и Петр. Артисты практически ничего не рассказывают о состоянии дочери, которая после автомобильной аварии в 2013 году впала в кому, за рулем тогда был сам Кончаловский. Высоцкая лишь признавалась, что их жизнь изменилась навсегда.