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Светлана Ходченкова выложила фото в укороченной рубашке и сияющей мини-юбке

Актриса показала фото в необычном образе в соцсети

Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в укороченной рубашке и мини-юбке. Артистка опубликовала фото в соцсети.

Светлана Ходченкова, фото: соцсети
Светлана Ходченкова, фото: соцсети

41-летняя Ходченкова предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Актриса добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Артистка позировала с собранными в пучок волосами в отеле.

Светлана Ходченкова, фото: соцсети
Светлана Ходченкова, фото: соцсети

На прошлой неделе знаменитость снялась в золотом бикини, украшенном стразами, на фоне моря и пальмы. Светлана Ходченкова дополнила пляжный образ белой сетчатой макси-юбкой и солнцезащитными очками. Артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.