Светлана Ходченкова выложила фото в укороченной рубашке и сияющей мини-юбке

41-летняя Ходченкова предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Актриса добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Артистка позировала с собранными в пучок волосами в отеле.