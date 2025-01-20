Светлана Ходченкова выложила фото в укороченной рубашке и сияющей мини-юбке

Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в укороченной рубашке и мини-юбке. Артистка опубликовала фото в соцсети.
41-летняя Ходченкова предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Актриса добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Артистка позировала с собранными в пучок волосами в отеле.
На прошлой неделе знаменитость снялась в золотом бикини, украшенном стразами, на фоне моря и пальмы. Светлана Ходченкова дополнила пляжный образ белой сетчатой макси-юбкой и солнцезащитными очками. Артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.