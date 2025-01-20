Лысенков об отношении к ремейкам советских фильмов: «Им дорога в тартарары»

«Я не вижу в ремейках советских фильмов никакого смысла. И, к счастью, не одинок в этом мнении. Зритель проголосовал рублем: все эти горе-потуги провалились в прокате: что военные драмы с “ботоксными” губами, что натужные комедии с КВНщиками. Туда им и дорога — в тартарары», — подчеркнул актер.