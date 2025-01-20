Михаил Пореченков высказался об уехавших из России

«Правда есть правда. Мы все видим, кто уехал, а кто остался здесь, помогает своей стране, переживает за нее, — сказал сайту aif.ru Михаил Пореченков. — Да, много страшных и тяжелых вещей происходит, которые рвут душу. Но надо бороться, делать что-то для страны, для следующего поколения».