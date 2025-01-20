Михаил Пореченков высказался об уехавших из России

Народный артист РФ Михаил Пореченков говорит, что в кино ему предлагают роли зачастую одноплановые, режиссеры используют его брутальную фактуру. А вот в театре есть возможность раскрыться.
В «Мастерской “12”» Никиты Михалкова вот уже месяц идут премьерные показы «На дне», где режиссер Роман Мархолиа представил свою версию известной пьесы Максима Горького. В главных ролях — Михаил Пореченков (Сатин), народная артистка РФ Светлана Крючкова (Квашня), заслуженный артист РФ Игорь Яцко (Лука), заслуженный артист РФ Сергей Баталов (Медведев), а также артисты труппы «Мастерской “12”».
Михаил Пореченков, среди прочего, высказал свое отношение к уехавшим.
«Правда есть правда. Мы все видим, кто уехал, а кто остался здесь, помогает своей стране, переживает за нее, — сказал сайту aif.ru Михаил Пореченков. — Да, много страшных и тяжелых вещей происходит, которые рвут душу. Но надо бороться, делать что-то для страны, для следующего поколения».
Ранее Михаил Пореченков дал актерский совет Никите Кологривому.