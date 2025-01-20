Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Пореченков высказался об уехавших из России

Актер заявил, что надо бороться и делать что-то для следующего поколения
Михаил Пореченков
Михаил ПореченковИсточник: PersonaStars

Народный артист РФ Михаил Пореченков говорит, что в кино ему предлагают роли зачастую одноплановые, режиссеры используют его брутальную фактуру. А вот в театре есть возможность раскрыться.

В «Мастерской “12”» Никиты Михалкова вот уже месяц идут премьерные показы «На дне», где режиссер Роман Мархолиа представил свою версию известной пьесы Максима Горького. В главных ролях — Михаил Пореченков (Сатин), народная артистка РФ Светлана Крючкова (Квашня), заслуженный артист РФ Игорь Яцко (Лука), заслуженный артист РФ Сергей Баталов (Медведев), а также артисты труппы «Мастерской “12”».

Михаил Пореченков, среди прочего, высказал свое отношение к уехавшим.

«Правда есть правда. Мы все видим, кто уехал, а кто остался здесь, помогает своей стране, переживает за нее, — сказал сайту aif.ru Михаил Пореченков. — Да, много страшных и тяжелых вещей происходит, которые рвут душу. Но надо бороться, делать что-то для страны, для следующего поколения».