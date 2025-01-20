Повторив успех покорившего Канны «Титана», боди-хоррор режиссера Корали Фаржа завоевал приз за лучший сценарий, стал самой обсуждаемой лентой 2024 года и, вероятно, еще поборется за «Оскар» в главной номинации. Феминистский взгляд на роль женщин в современном шоу-бизнесе стал притчей о вечной молодости и о том, как губительны стандарты красоты. Расскажем, о чем фильм «Субстанция» и как его понимать.
Основная информация о фильме «Субстанция»
Постановщиком картины выступила французский режиссер и сценарист Корали Фаржа, известная по триллеру «Выжившая». Премьера состоялась в мае 2024 года в рамках основной программы 77-го Каннского кинофестиваля. Ниже подробная информация о фильме.
- Жанр: Драма, триллер, ужасы
- Режиссер: Корали Фаржа
- В главных ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд
- Дата премьеры (РФ): 19 сентября 2024 года
- Страны: Франция, Великобритания, США
О чем фильм «Субстанция»: краткое описание сюжета
Некогда популярная, но давно вышедшая в тираж голливудская звезда Элизабет Спаркл (Деми Мур) ведет занятия по аэробике в утреннем телешоу. Однажды босс студии Харви (Деннис Куэйд) увольняет Элизабет, ссылаясь на ее возраст, и разбитая горем актриса решает попробовать экспериментальный препарат под названием «Субстанция». Инъекция с помощью технологии деления ДНК обещает создать лучшую версию Элизабет.
Что и происходит — из тела Спаркл выходит молодая и привлекательная Сью (Маргарет Куолли). Но есть важный нюанс: каждую неделю женщины должны сменять друг друга, иначе их ждут жуткие последствия, и Сью такой расклад не устраивает.
Скрытые смыслы сюжета и концовки «Субстанции»
Безусловно, «Субстанция» вызывает немало вопросов. Попробуем разобраться, что же хотел сказать автор.
1. Недостижимые стандарты внешности
Героини фильма одержимы своей внешностью. Стремление Элизабет вернуть молодость продиктовано недостижимыми стандартами красоты. Актриса смотрит на себя сквозь призму этих идеалов и ощущает, что больше не достойна любви и внимания. Фаржа подчеркивает давление социальных стереотипов через вычурный, намеренно карикатурный образ Харви. В результате мы видим, как навязанные образы и неприятие себя способы разрушить личность.
2. Эйджизм и старение
Спаркл сталкивается с дискриминацией в начале ленты, когда ее увольняют, а взамен приглашают молодую ведущую. Позже место Спаркл занимает Сью, которая вскоре перестает соблюдать необходимый баланс, до последнего оттягивая возвращение к «матрице», то есть Элизабет. Пробуждаясь, героиня Деми Мур обнаруживает, что с каждым разом стареет еще больше. Именно тогда она понимает, что хочет вернуться к себе прежней. Фильм как бы говорит: попытка сопротивляться такому естественному процессу, как старение, — тщета, а культ молодости губителен.
3. Принятие себя
Ближе к финалу мы видим, как Сью, которая буквально начинает распадаться на куски, создает монстра Элизасью. Чудовище и стало тем недосягаемым идеалом, к которому стремилась героиня «Субстанции». Элизасью не видит в себе изъянов — она наряжается и выходит на сцену, шокируя гостей. И реакция публики на нее в этот момент говорит об абсурдности стандартов красоты.
В последней сцене, когда от Спаркл остается лишь ее лицо, мы понимаем — она наконец-то счастлива. Только избавившись от своего тела, Элизабет освобождается от общественного осуждения.
Отсылки и символизм в фильме «Субстанция»
Будучи ярким представителем постмодернизма в кино, «Субстанция» отсылает ко многим произведениям классиков жанра. Кроме того, в картине встречаются намеки на классику мировой литературы, и, конечно, аллюзии на современные тренды. Наиболее явные из них собрали в этой главе.
- Визуальные сходства некоторых сцен с произведениями Стэнли Кубрика заметны невооруженным глазом. Коридор студии с оранжевым ковром, уборная в кроваво-красных тонах и пугающий образ обнаженной Элизабет-старушки перекочевали из «Сияния». А симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса в финале — из культовой картины «2001 год: Космическая одиссея».
- То же можно сказать и о другом известном представителе жанра Дэвиде Кроненберге. В частности сцена, где Сью достает из живота куриную ножку, навеяна похожим эпизодом из «Видеодрома», а метаморфозы, которые происходят с главной героиней, отсылают к самой знаковой ленте Кроненберга «Муха».
- Элизабет, как и героиня фильма «Кэрри» Брайана Де Пальмы, чувствует себя отвергнутой из-за навязанных идеалов и ожиданий. Ее преображение в Сью отражает стремление героини преодолеть свои слабости, подобно тому как Кэрри обретает свои способности. Однако и в том, и в другом случае трансформации заканчиваются плохо. Кульминация ленты, как и в «Кэрри», служит финальным аккордом внутреннего конфликта героини, при котором зал заливается кровью. Только школьный буллинг и религиозный фанатизм в «Кэрри» в «Субстанции» сменяются другими социальными проблемами.
- Использование зеленой «субстанции» напоминает современную тенденцию к применению различных препаратов для поддержания красоты и молодости. И, конечно, тут же наводит на мысль о «модном» в Голливуде средстве, который используют для контроля веса и поддержания стройности, несмотря на возможные побочные эффекты.
- Главным идейным вдохновителем Корали Фаржа стал писатель Оскар Уайльд и его «Портрет Дориана Грея». Подобно «стареющему» портрету, молодая и прекрасная Сью запирает безжизненное тело Элизабет в чулане и надеется, что будет жить вечно. Но, как и героя романа Уайльда, стремление к недостижимому совершенству разрушает ее, причем буквально.
- Фамилия героини Мур Спаркл — говорящая. Sparkle переводится как «блеск» или «сияние», намекая на былую славу Элизабет, а также на ее главную в жизни цель.
Стоит ли смотреть фильм «Субстанция»: отзывы критиков и зрителей
Весной 2024 года картину отметили на кинофестивале в Каннах, она получила приз за лучший сценарий. Критики высоко оценили подход режиссера к жанру боди-хоррора, отмечая, что фильм получился одновременно жутким и смешным. Отдельной похвалы заслужила Деми Мур, которая с невероятной смелостью и самоотдачей исполнила роль голливудской актрисы на закате карьеры.
Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. Некоторые хвалят ленту за актерские работы, интересный визуальный стиль и подачу. Для других идея, которую так провокационно транслирует режиссер, кажется слишком «в лоб». Некоторые сцены в самом деле получились слишком неприятными и даже шокирующими.
На сайте IMDb и Metacritic средняя оценка фильма от пользователей составляет 7,4, на «Кинопоиске» — 6,3 из 10.
Интересные факты о фильме «Субстанция»
В завершение расскажем о самых интересных фактах о «Субстанции».
- После премьеры на Каннском кинофестивале зрители аплодировали стоя более 10 минут.
- Роль Элизабет Спаркл принесла Деми Мур первый в ее карьере «Золотой глобус».
- Планировалось, что роль Харви исполнит Рэй Лиотта, известный по гангстерской драме «Славные парни». Актер договорился о своем участии еще в 2022 году, но, к сожалению, скончался незадолго до начала съемок. Его заменил Деннис Куэйд.
- Деми Мур, исполнившая главную роль, призналась, что до «Субстанции» не была знакома с жанром боди-хоррора. Хотя актриса и смотрела такие фильмы, как «Муха», но она не осознавала их принадлежность к этому поджанру.
- Несмотря на то что действие ленты происходит в Лос-Анджелесе, съемки проходили во Франции. Виды за окном героини — фотографический фон.
- Во время работы над картиной Деми Мур вспоминала свои ощущения от съемок в «Привидении». По ее словам, оба проекта могли стать либо грандиозным триумфом, либо тотальным провалом, что только подогревало интерес звезды.
- Изначально фильм находился в разработке у студии Universal, но в 2022 году она отказалась от проекта. Права приобрела компания Mubi, для которой «Субстанция» стала самым прибыльным релизом.
- Деми Мур призналась, что стеснялась сниматься обнаженной, однако поддержка со стороны Маргарет Куолли помогла актрисе чувствовать себя комфортно.
- Среди источников вдохновения Корали Фаржа называла картины Стэнли Кубрика, Джона Карпентера, Дэвида Линча и Тима Бертона.