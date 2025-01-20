Спаркл сталкивается с дискриминацией в начале ленты, когда ее увольняют, а взамен приглашают молодую ведущую. Позже место Спаркл занимает Сью, которая вскоре перестает соблюдать необходимый баланс, до последнего оттягивая возвращение к «матрице», то есть Элизабет. Пробуждаясь, героиня Деми Мур обнаруживает, что с каждым разом стареет еще больше. Именно тогда она понимает, что хочет вернуться к себе прежней. Фильм как бы говорит: попытка сопротивляться такому естественному процессу, как старение, — тщета, а культ молодости губителен.