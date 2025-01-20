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Звезда «Игры престолов» рассталась с возлюбленным

Актриса Эмилия Кларк и диджей Себастьян Басси Фокс расстались
Эмилия Кларк
Эмилия КларкИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и диджей Себастьян «Басси» Фокс разошлись после четырех месяцев совместной жизни. Об этом сообщает издание The Sun.

«Эмилия и Себастьян больше не вместе. Они весело проводили время, но что-то между ними было не так. Они приложили все усилия, но в конце концов поняли, что, возможно, не подходят друг другу», — рассказал инсайдер.

По словам источника, расставание актрисы и диджея прошло без скандалов. Инсайдер отметил, что бывшие возлюбленные решили остаться друзьями.

Слухи о романе Эмилии Кларк и Себастьяна «Басси» Фокса появились в сентябре прошлого года. Папарацци засняли актрису и диджея во время свидания в восточной части Лондона. Тогда знаменитости не стали никак комментировать сплетни.

Прошлым летом Эмилия Кларк рассказала, что во время работы над сериалом «Игра престолов» она дважды попадала в больницу из-за кровоизлияния. По словам звезды, самым главным страхом для нее было то, что ее уволят из шоу. Артистка добавила, что первая травма, разрыв аневризмы, у нее случилась между съемочными сезонами, поэтому о случившемся знали лишь немногие члены команды. Второй инцидент произошел уже на съемках из-за работы и стресса.