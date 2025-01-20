Звезда «Игры престолов» рассталась с возлюбленным

Прошлым летом Эмилия Кларк рассказала, что во время работы над сериалом «Игра престолов» она дважды попадала в больницу из-за кровоизлияния. По словам звезды, самым главным страхом для нее было то, что ее уволят из шоу. Артистка добавила, что первая травма, разрыв аневризмы, у нее случилась между съемочными сезонами, поэтому о случившемся знали лишь немногие члены команды. Второй инцидент произошел уже на съемках из-за работы и стресса.