Юра Борисов повысил гонорар в два раза

Актер Юра Борисов повысил свой гонорар в два раза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на одного из кастинг-директоров.
Гонорар Борисова за один съемочный день увеличился с 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.
«Но есть известная фраза от самого Борисова: “В хорошем кино больших денег не платят, так как туда актеры и так идут играть”. И это факт. Поэтому все очень примерно и индивидуально», — поделился кастинг-директор.
Кастинг-директор уточнил, что у актеров нет фиксированной ставки за съемочный день. По его словам, на сумму влияют как объективные факторы, к примеру бюджет и занятость актера, так и субъективные. К последним источник отнес заинтересованность артиста в съемках с конкретным режиссером и интерес к сценарию.
5 января Борисов не получил «Золотой глобус», на который был номинирован как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора». Награда досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».
Ранее Борисова номинировали на главную кинопремию Британии BAFTA, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств, в категории «Лучший актер второго плана».