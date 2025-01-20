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Юра Борисов повысил гонорар в два раза

«КП»: актер Юра Борисов увеличил свой гонорар за один съемочный день
Юра Борисов
Юра Борисов

Актер Юра Борисов повысил свой гонорар в два раза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на одного из кастинг-директоров.

Гонорар Борисова за один съемочный день увеличился с 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

«Но есть известная фраза от самого Борисова: “В хорошем кино больших денег не платят, так как туда актеры и так идут играть”. И это факт. Поэтому все очень примерно и индивидуально», — поделился кастинг-директор.

Кастинг-директор уточнил, что у актеров нет фиксированной ставки за съемочный день. По его словам, на сумму влияют как объективные факторы, к примеру бюджет и занятость актера, так и субъективные. К последним источник отнес заинтересованность артиста в съемках с конкретным режиссером и интерес к сценарию.

5 января Борисов не получил «Золотой глобус», на который был номинирован как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора». Награда досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

Ранее Борисова номинировали на главную кинопремию Британии BAFTA, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств, в категории «Лучший актер второго плана».