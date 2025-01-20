Юра Борисов повысил гонорар в два раза

Кастинг-директор уточнил, что у актеров нет фиксированной ставки за съемочный день. По его словам, на сумму влияют как объективные факторы, к примеру бюджет и занятость актера, так и субъективные. К последним источник отнес заинтересованность артиста в съемках с конкретным режиссером и интерес к сценарию.