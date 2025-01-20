Сборы от теневого проката фильмов в России сократились по итогам 2024 года

В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что большая по сравнению с прошлым годом доля иностранных фильмов не помогла российским кинотеатрам нарастить выручку. По данным газеты, за первую неделю осени кинотеатры в России заработали около 263 млн рублей против 260 млн рублей в 2023 году.