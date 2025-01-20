«Финист. Первый богатырь» лидирует в кинопрокате вторую неделю подряд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил прокат в России второй раз подряд в прошедшие выходные, собрав 151,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness с 16 по 19 января.
Фильм рассказывает о Финисте Ясном Соколе — богатыре Белогорья. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — заглядываются. Он горделив, самоуверен и порой отказывается от подвигов, если считает их скучными. Но ему необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет истину — один в поле не воин.
Кинокартина «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» по прежнему занимает вторую строчку в рейтинге, собрав 133,8 млн рублей за выходные. По сюжету в далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.
Новинка «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном в главных ролях дебютировала с третьей строчки в кинопрокате, собрав 76,8 млн за выходные. Фильм повествует о главе крупной компании, привыкшей управлять людьми, которая становится игрушкой молодого интерна. Правила просты — она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.