«Финист. Первый богатырь» лидирует в кинопрокате вторую неделю подряд

Фильм рассказывает о Финисте Ясном Соколе — богатыре Белогорья. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — заглядываются. Он горделив, самоуверен и порой отказывается от подвигов, если считает их скучными. Но ему необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет истину — один в поле не воин.