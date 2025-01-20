Фильмы из РФ завоевали награды на кинофестивале в Дакке

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Три фильма из России завоевали награды на 23-м международном кинофестивале, состоявшемся в столице Бангладеш. Об этом сообщили организаторы смотра.
В секции духовного кино главный приз получила фантастическая драма российского режиссера Ивана Соснина «Пришелец» (2024). Сюжет разворачивается в небольшой уральской деревне среди обычных людей, не считая местного слабослышащего чудака Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему приходит тот, кого он так долго звал.
Лучшим детским фильмом на фестивале признана драматическая лента якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» (2024). Фильм рассказывает о восьмилетнем мальчике, который переживает смерть матери. Поверив рассказу отца о том, что она превратилась в стерха, мальчик мечтает увидеть танец этих птиц и встретиться с переродившейся мамой.
Картина Клавдии Коршуновой «Такой именно день» (2024) удостоилась специального приза жюри в категории работ женщин-режиссеров. Короткометражная лента посвящена истории женщины, которая в 43 года мечтает стать матерью.
В 2024 году на Международном кинофестивале в Дакке было представлено 220 фильмов из 75 стран, включая более 20 картин из России. Отдельный блок показов был посвящен творчеству российского кинорежиссера Алексея Федорченко. В ретроспективу вошли шесть его работ, в том числе «Ангелы революции» (2014), «Война Анны» (2018), «Большие змеи Улли-Кале» (2022), «Первые на Луне» (2005), «Железная дорога» (2007).
Награду за лучший фильм смотра в Дакке получила лента «Якшанба» («Воскресенье», 2023) узбекского режиссера Шокира Холикова. Премию за лучшую режиссуру в секции конкурса азиатских фильмов получили Сюй Хаофэн и Сюй Цзюньфэн за картину «100 ярдов» (2023) из Китая.