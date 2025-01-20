Фильмы из РФ завоевали награды на кинофестивале в Дакке

В секции духовного кино главный приз получила фантастическая драма российского режиссера Ивана Соснина «Пришелец» (2024). Сюжет разворачивается в небольшой уральской деревне среди обычных людей, не считая местного слабослышащего чудака Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему приходит тот, кого он так долго звал.