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Фильмы из РФ завоевали награды на кинофестивале в Дакке

В секции духовного кино главный приз получила драма режиссера Ивана Соснина «Пришелец»

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Три фильма из России завоевали награды на 23-м международном кинофестивале, состоявшемся в столице Бангладеш. Об этом сообщили организаторы смотра.

В секции духовного кино главный приз получила фантастическая драма российского режиссера Ивана Соснина «Пришелец» (2024). Сюжет разворачивается в небольшой уральской деревне среди обычных людей, не считая местного слабослышащего чудака Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему приходит тот, кого он так долго звал.

Кадр из фильма «Там, где танцуют стерхи»
Кадр из фильма «Там, где танцуют стерхи»

Лучшим детским фильмом на фестивале признана драматическая лента якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» (2024). Фильм рассказывает о восьмилетнем мальчике, который переживает смерть матери. Поверив рассказу отца о том, что она превратилась в стерха, мальчик мечтает увидеть танец этих птиц и встретиться с переродившейся мамой.

Картина Клавдии Коршуновой «Такой именно день» (2024) удостоилась специального приза жюри в категории работ женщин-режиссеров. Короткометражная лента посвящена истории женщины, которая в 43 года мечтает стать матерью.

В 2024 году на Международном кинофестивале в Дакке было представлено 220 фильмов из 75 стран, включая более 20 картин из России. Отдельный блок показов был посвящен творчеству российского кинорежиссера Алексея Федорченко. В ретроспективу вошли шесть его работ, в том числе «Ангелы революции» (2014), «Война Анны» (2018), «Большие змеи Улли-Кале» (2022), «Первые на Луне» (2005), «Железная дорога» (2007).

Награду за лучший фильм смотра в Дакке получила лента «Якшанба» («Воскресенье», 2023) узбекского режиссера Шокира Холикова. Премию за лучшую режиссуру в секции конкурса азиатских фильмов получили Сюй Хаофэн и Сюй Цзюньфэн за картину «100 ярдов» (2023) из Китая.