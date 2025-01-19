Жена Юры Борисова отреагировала на фейковую рекламу банка спермы с ее мужем

Жена Юры Борисова, актриса Анна Шевчук, отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на слухи об использовании фото с ее мужем для рекламы банка спермы в США.
«Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира», — заявила артистка.
17 января в социальной сети X распространилось видео с якобы плакатом российского актера Юры Борисова на рекламе банка спермы в Калифорнии. В тот же день Telegram-канал «Русское кино в топе» опроверг это. Они пояснили, что ролик — это шутка и фейк. Существует шаблон, в который подставляют различные смешные картинки. В качестве доказательства издание привело оригинальный видеоряд.
5 января Юра Борисов не получил «Золотой глобус», на который был номинирован как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора». 15 января Борисова номинировали на главную кинопремию Британии BAFTA, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), в категории «Лучший актер второго плана».