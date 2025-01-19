Жена Юры Борисова отреагировала на фейковую рекламу банка спермы с ее мужем

17 января в социальной сети X распространилось видео с якобы плакатом российского актера Юры Борисова на рекламе банка спермы в Калифорнии. В тот же день Telegram-канал «Русское кино в топе» опроверг это. Они пояснили, что ролик — это шутка и фейк. Существует шаблон, в который подставляют различные смешные картинки. В качестве доказательства издание привело оригинальный видеоряд.