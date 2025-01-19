Дети Анджелины Джоли посещают курсы по выживанию из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Джоли стремится к тому, чтобы они могли защитить себя. «Лесные пожары стали тревожным сигналом о том, что деньги не защитят ее семью в случае конца света. Анджелина хочет, чтобы дети научились выживать в дикой природе в течение нескольких дней, потому что никогда не знаешь, когда эти навыки могут пригодиться», — добавил источник.