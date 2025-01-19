Дети Анджелины Джоли посещают курсы по выживанию из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли обеспокоена безопасностью своих шестерых детей и хочет подготовить их к возможным стихиям и трудностям.
Актриса записала наследников на курсы боевых искусств и выживания после пожаров в Лос-Анджелесе.
«Энджи также всегда интересовалась вопросами самозащиты. Она обучалась боевым искусствам для съемок в таких фильмах, как "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", она хочет, чтобы ее дети тоже стали экспертами в этой области», — сообщил инсайдер.
Джоли стремится к тому, чтобы они могли защитить себя. «Лесные пожары стали тревожным сигналом о том, что деньги не защитят ее семью в случае конца света. Анджелина хочет, чтобы дети научились выживать в дикой природе в течение нескольких дней, потому что никогда не знаешь, когда эти навыки могут пригодиться», — добавил источник.
Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли и ее дети работают волонтерами в Лос-Анджелесе