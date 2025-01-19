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Дети Анджелины Джоли посещают курсы по выживанию из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Актриса приняла меры предосторожности
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и ШайлоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Анджелина Джоли обеспокоена безопасностью своих шестерых детей и хочет подготовить их к возможным стихиям и трудностям.

Актриса записала наследников на курсы боевых искусств и выживания после пожаров в Лос-Анджелесе.

«Энджи также всегда интересовалась вопросами самозащиты. Она обучалась боевым искусствам для съемок в таких фильмах, как "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", она хочет, чтобы ее дети тоже стали экспертами в этой области», — сообщил инсайдер.

Джоли стремится к тому, чтобы они могли защитить себя. «Лесные пожары стали тревожным сигналом о том, что деньги не защитят ее семью в случае конца света. Анджелина хочет, чтобы дети научились выживать в дикой природе в течение нескольких дней, потому что никогда не знаешь, когда эти навыки могут пригодиться», — добавил источник.