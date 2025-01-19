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Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

Режиссер находится в коме с 8 января
Тигран Кеосаян
Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала о самочувствии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

По ее словам, он остается в прежнем состоянии в коме.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем», — сообщила журналистка.

Она добавила, что близкие режиссера будут ждать столько, сколько потребуется, и выразила благодарность тем, кто молится и переживает за него

8 января Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам журналистки, муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.

В январе 2008 года Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Он прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, где ему была проведена операция по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока. Через два года у режиссера возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда был проведен повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.