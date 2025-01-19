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Мэттью Макконахи впервые за долгое время вышел в свет с женой

Звездная пара появилась на красной дорожке вручения премии
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Мэттью Макконахи и Камила АлвесИсточник: Getty Images

Голливудский актер Мэттью Макконахи впервые за долгое время вышел в свет с женой Камилой Алвес. 

55-летний актер и его 41-летняя супруга посетили церемонию вручения премии Joy Awards, которая прошла 18 января в Саудовской Аравии.

Актер выбрал для красной дорожки белую рубашку с черной бабочкой, серый брючный костюм и туфли. Алвес позировала перед фотографами в желтом платье на одно плечо, которое дополнила массивными золотыми браслетами, кольцами и серьгами. Жене артиста уложили волосы и сделали макияж в нюдовых тонах.

На церемонии также присутствовали Кристина Агилера и другие звезды.

Мэттью Макконахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес, в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).