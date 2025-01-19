58-летняя Рената Литвинова показала фигуру в мини-юбке

Актриса и режиссер Рената Литвинова показала фигуру в мини-юбке. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
58-летняя Литвинова была запечатлена в черном полосатом лонгсливе, серой мини-юбке и кардигане. Актриса дополнила образ меховым воротником, плотными колготками, сумкой и солнцезащитными очками. Режиссер снялась с распущенными волосами и без косметики на репетиции.
Недавно знаменитость выложила фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном платье-макси с длинными рукавами, которое дополнила ремнем Balenciaga. Актрисе уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, серебряными тенями и темно-розовой помадой. Знаменитость позировала, стоя с зонтом в снегопад в Париже.
В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.