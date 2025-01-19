Жена Роберта Паттинсона показала фигуру в крошечном бикини

Жена актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, продемонстрировала фигуру в купальнике. Певица поделилась фото в личном блоге.
33-летняя актриса и певица позировала в зеленом крошечном бикини, лежа на песке. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. На другом снимке она предстала перед камерой в оранжевом лифе бикини и клетчатых зеленых шортах.
19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Corona Capital в Мексике. В декабре того же года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.
8 июня прошлого года стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус расписались после рождения ребенка.
В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве. Дочь Паттинсона и Уотерхаус также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».