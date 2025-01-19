Кристина Асмус пожаловалась, что до сих пор не восстановилась после травмы ноги

«Нога ноет (и я вместе с ней), выпрямить не могу, спать тяженько, сгибаю максимум на 90°, по лестнице спускаюсь с чувством, с толком, с расстановкой. Еще и на колени встать не могу (а я женщина несвободная, мне очень надо). Короче, утомительным оказалось это гусарское проклятие», — поделилась знаменитость.