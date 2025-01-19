Кристен Стюарт раскритиковали после кардинальной смены имиджа

«Каждый раз, когда ее бедные волосы снова начинают выглядеть нормально, она делает с ними что-то вроде этого», «Она выглядит лучше с темными волосами», «У Кристен есть естественная красота, но ее стиль становится все хуже и хуже», «Лучше всего она выглядела с тем медно-коричневым цветом, который у нее был некоторое время», «Действительно ужасно», — писали интернет-пользователи в комментариях.