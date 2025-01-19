Звезду «Сумерек», актрису Кристен Стюарт раскритиковали после кардинальной смены имиджа. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
34-летняя Стюарт была замечена на публике во время обеда с друзьями с новым цветом волос, она вновь стала блондинкой. Артистку засняли в синем свитере с V-образным вырезом, светло-голубых джинсах с подворотами, белых носках, черных кроссовках и солнцезащитных очках. В руке знаменитость несла джинсовую куртку.
Читатели Daily Mail не оценили новый цвет волос Кристен Стюарт.
«Каждый раз, когда ее бедные волосы снова начинают выглядеть нормально, она делает с ними что-то вроде этого», «Она выглядит лучше с темными волосами», «У Кристен есть естественная красота, но ее стиль становится все хуже и хуже», «Лучше всего она выглядела с тем медно-коричневым цветом, который у нее был некоторое время», «Действительно ужасно», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Недавно Кристен Стюарт была замечена на светском мероприятии в Санта-Монике. Актриса была одета в белый топ, серый трикотажный кардиган и микрошорты в тон. Артистка дополнила образ черными капроновыми колготками, белыми носками, босоножками на платформе, цепью и солнцезащитными очками.