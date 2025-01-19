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Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом и прогулялся с коляской

Актера и его возлюбленную засняли за прогулкой с ребенком

Звезда «Ведьмака», актер Генри Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Генри Кавилл и Натали Вискузо с ребенком
Генри Кавилл и Натали Вискузо с ребенкомИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили Кавилла и Вискузо 18 января в Квинсленде. Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком, который лежал в коляске. Пол, имя и дата рождения малыша пока неизвестны. Отмечается, что в Австралии актер готовится к съемкам полнометражной адаптации мультфильма «Вольтрон».

Генри Кавилл и Натали Вискузо встречаются с апреля 2021 года. В конце октября 2022-го актер, известный ролями Супермена и Шерлока Холмса, впервые вышел в свет со своей возлюбленной. Они посетили премьеру фильма «Энола Холмс 2» в Нью-Йорке.

Слухи о беременности Вискузо появились в апреле 2024 года. Влюбленных подловили, когда они направлялись на свидание. Актер вышел на публику в коричневой футболке, темно-синем бомбере, брюках и черных туфлях. Натали Вискузо, которая является вице-президентом компании Legendary Entertainment, надела черное облегающее платье-макси, подчеркнувшее ее фигуру, и сапоги. В сети заметили округлившийся живот у девушки.

Позже Кавилл подтвердил, что они с возлюбленной ждут первенца.