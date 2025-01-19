Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом и прогулялся с коляской

Папарацци подловили Кавилла и Вискузо 18 января в Квинсленде. Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком, который лежал в коляске. Пол, имя и дата рождения малыша пока неизвестны. Отмечается, что в Австралии актер готовится к съемкам полнометражной адаптации мультфильма «Вольтрон».