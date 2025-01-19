Певцов обвинил руководство «Ленкома» в игнорировании творческого завещания Захарова

«Я люблю, любил и буду любить "Ленком" Марка Захарова. Я отдал этому театру более 30 лет жизни, и он является моим вторым домом, тот театр Марка Захарова… Я против того, что делает в "Ленкоме" нынешнее начальство. Именно против этого я выступал и буду выступать», — заключил артист.