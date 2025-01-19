Игорь Верник в новом выпуске интервью шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Creative рассказал о том, как стал актером. В беседе с братом Вадимом Верником он вспомнил, что изначально рассматривал профессии повара, журналиста или хирурга.
«Я и по сей день думаю: правильно ли я сделал. Потому что, мечтая стать поваром, я бы мог прожить совсем другую жизнь. Возможно, и выглядел бы по-другому. Короче, ошибка уже совершена, или не ошибка… Нет, я не помню точно дня, когда я проснулся или вдруг, сидя в трамвае или в театре, меня осенило, что я хочу стать артистом», — признался актер.
Верник родился и вырос в творческой семье: его отец Эмиль Верник был руководителем литературно-драматического вещания на радио и режиссером, а мама Анна Верник работала в музыкальной школе. В их доме часто бывали известные люди из мира искусства, в том числе Юрий Левитан, Вячеслав Тихонов, Армен Джигарханян и многие другие.
Вадим Верник признался, что примерно в шестом классе решил, что поступит в ГИТИС на театроведческий факультет, а вот его брат долго не мог определиться с профессией. Звезда сериала «Первый номер» рассказал, что ему, наоборот, хотелось вырваться из театральной среды, в которой он вырос.
«Как всякий человек, который растет в такой театральной или околотеатральной среде, потому что в доме всегда разговоры соприкасались с театром, искусством, музыкой. И когда ты варишься в этой среде, тебе хочется выскочить из нее. Тебе кажется, что эта среда, как кокон, в котором ты живешь, и она тебя опутала, как осиное гнездо. Хочется куда-то вырваться во что-то другое», — объяснил Верник.
Поэтому у него возникла идея стать поваром. Артист в старших классах даже посещал кулинарные курсы, где научился делать пирожные «Картошка». Мама же видела старшего сына хирургом, потому что считала, что у него подходящий сильный характер для этой профессии.