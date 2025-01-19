«Я и по сей день думаю: правильно ли я сделал. Потому что, мечтая стать поваром, я бы мог прожить совсем другую жизнь. Возможно, и выглядел бы по-другому. Короче, ошибка уже совершена, или не ошибка… Нет, я не помню точно дня, когда я проснулся или вдруг, сидя в трамвае или в театре, меня осенило, что я хочу стать артистом», — признался актер.