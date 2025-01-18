52-летняя Кэмерон Диаз в белоснежном костюме вышла на публику в Лондоне

«Я подумала, что раз уж мне придется покидать мою семью на 10 часов в день, то я хочу поработать с самым талантливым мужчиной в индустрии развлечений. Снимать фильмы — это привилегия, и нам всем так повезло, что мы можем этим заниматься», — заключила Диаз на фотоколле.