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52-летняя Кэмерон Диаз в белоснежном костюме вышла на публику в Лондоне

Актриса появилась на фотоколле по случаю премьеры своего фильма
Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Кэмерон Диаз в белоснежном костюме вышла на публику в Лондоне. Об этом сообщает WWD. Диаз представила свой новый фильм «Снова в деле», в котором снялась после длительного перерыва в кино. Ее партнером стал Джейми Фокс.

52-летняя звезда позировала в белоснежном костюме, состоящем из брюк, топа и пиджака. Волосы ей уложили прядями и сделали легкий макияж.

«Я подумала, что раз уж мне придется покидать мою семью на 10 часов в день, то я хочу поработать с самым талантливым мужчиной в индустрии развлечений. Снимать фильмы — это привилегия, и нам всем так повезло, что мы можем этим заниматься», — заключила Диаз на фотоколле.

Кэмерон Диаз замужем за Бенджи Мэдденом. Актриса и гитарист женаты с 2015 года. В 2019 году актриса впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, однако в сентябре 2022 года заявила о своем возвращении.