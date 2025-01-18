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Бен Аффлек вышел на прогулку по Лос-Анджелесу с 16-летней дочерью

Отец и дочь были замечены на улицах города
Бен Аффлек с дочерью
Бен Аффлек с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Актер Бен Аффлек вышел на прогулку по Лос-Анджелесу с 16-летней дочерью Фин. Об этом сообщает Dailу Mail.

Семья гуляла по улицам и пила кофе. Поклонники отметили, что у актера снова крайне «недовольное лицо», а его дочь наоборот «слишком счастливая» на фоне пожаров в городе.

До этого сообщалось, что Аффлек уехал из своего дома из-за пожара. Журналисты писали, что актер направился к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой проживают их общие дети.

Недавно Бен Аффлек встретился со своими бывшими женами Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер. Папарацци подловили знаменитостей у школы их детей в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, артисты пришли туда, чтобы посмотреть школьный спектакль, где приняли участие их наследники. Дженнифер Лопес была запечатлена с букетом цветов, который купила для дочери Эммы. На одном из кадров Бен Аффлек улыбался, стоя рядом с певицей.