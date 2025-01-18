Бен Аффлек вышел на прогулку по Лос-Анджелесу с 16-летней дочерью

Недавно Бен Аффлек встретился со своими бывшими женами Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер. Папарацци подловили знаменитостей у школы их детей в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, артисты пришли туда, чтобы посмотреть школьный спектакль, где приняли участие их наследники. Дженнифер Лопес была запечатлена с букетом цветов, который купила для дочери Эммы. На одном из кадров Бен Аффлек улыбался, стоя рядом с певицей.