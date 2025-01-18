Солист Coldplay и Дакота Джонсон опровергли слухи о расставании

Крис Мартин был замечен в Мумбаи в преддверии своего индийского турне. Поклонники были приятно удивлены, увидев, что его сопровождает партнерша Дакота Джонсон. Их прибытие развеяло слухи о разрыве пары в 2024 году. Пока актриса быстро садилась в машину, Мартин ждал, чтобы поприветствовать представителей СМИ.