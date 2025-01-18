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Солист Coldplay и Дакота Джонсон опровергли слухи о расставании

Певец Крис Мартин был замечен вместе с актрисой
Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Певец Крис Мартин вышел на публику с Дакотой Джонсон на фоне слухов об их расставании. Об этом сообщает The Indian Express.

Крис Мартин был замечен в Мумбаи в преддверии своего индийского турне. Поклонники были приятно удивлены, увидев, что его сопровождает партнерша Дакота Джонсон. Их прибытие развеяло слухи о разрыве пары в 2024 году. Пока актриса быстро садилась в машину, Мартин ждал, чтобы поприветствовать представителей СМИ.

В 2024-м появились слухи о расставании пары, когда анонимный источник заявил Daily Mail, что звезды решили «двигаться дальше». Заявлялось, что Джонсон не носила обручального кольца и отсутствовала на европейской части тура Coldplay.

Позже Джонсон показала журналистам свое обручальное кольцо. Издание TMZ отмечало, что актриса выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.