Дэвид Линч перед кончиной работал над мини-сериалом для Netflix

«Он предложил Netflix мини-сериал, за который мы ухватились. Это была постановка Дэвида Линча, наполненная тайнами, рискованная, но мы хотели отправиться в творческое путешествие с гением. Сначала ковид, затем некоторые неопределенности со здоровьем привели к тому, что проект так и не был реализован, но мы ясно дали понять, что, как только он сможет, мы в деле».