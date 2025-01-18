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Новость об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов» опровергли

89-летняя Светлана Дружинина сообщила, что прекрасно себя чувствует
Светлана Дружинина
Светлана ДружининаИсточник: Алексей Молчановский

Актриса и режиссер кинокартины «Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина опровергла новость о своей экстренной госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова 89-летней артистки.

«Я прекрасно себя чувствую, еду сегодня на Волгу, на крещение», — сказала собеседница агентству.

Информация о госпитализации Дружининой появилась ранее в Telegram-канале Mash. По данным канала, актриса якобы попала в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких.

В ноябре 2024 года в сети также появлялась информация о срочной госпитализации режиссера легендарной кинокартины. Дружинина и тогда опровергла эти слухи, заметив, что еще собирается «всех пережить».