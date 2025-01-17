Другой неотъемлемой частью его образа были сигареты. Почти всю жизнь Линч оставался заядлым курильщиком, притом что пытался бросить вредную привычку не раз. В 2020 году Дэвиду поставили диагноз — эмфизема легких. Однако окончательно отказаться от курения ему удалось только спустя два года. Летом 2024-го его состояние ухудшилось. Тогда постановщик публично рассказал о своем состоянии и призвал отказаться от пагубной привычки, приводя себя в пример.