16 января, за четыре дня до своего 79-летия, из жизни ушел один из самых самобытных режиссеров эпохи. Вклад Дэвида Линча в кинематограф трудно переоценить — его необычные работы задали стандарты современному киноискусству и телевидению. Линчем продолжают вдохновляться, его не перестают цитировать.
Раскроем пять самых неожиданных фактов о великом мастере.
Увлекался медитацией
Режиссер начал практиковать трансцендентальную медитацию (ТМ) в начале 70-х годов, во время работы над своей первой полнометражной лентой «Голова-ластик». Эта техника, по словам постановщика, спасла его от эмоционального истощения, а потом вошла в привычку. Линч называл ее способом погрузиться в океан чистого сознания, где и рождались его идеи.
В 2005 году он основал Фонд Дэвида Линча, цель которого — распространение практики ТМ среди школьников, ветеранов, людей с ПТСР и заключенных. Он считал, что медитация способна изменить общество, подарить покой и раскрыть творческий потенциал каждого. В своей книге «Поймать большую рыбу: медитация, осознанность, творчество» Линч делится личным опытом, описывая технику как метод раскрытия внутреннего потенциала и борьбы с негативом.
Влияние живописи на творчество
Творческий путь постановщика начался вовсе не с кино, а с живописи. В юности Дэвид Линч мечтал стать художником и поступил в Пенсильванскую академию изящных искусств в Филадельфии. Там он изучал живопись, скульптуру и фотографию. Именно желание оживить свои картины подтолкнуло Линча к экспериментам с движением и звуком, что в итоге привело его в кинематограф.
Во время учебы Дэвид создал свою первую короткометражку «Шестеро заболевают» — анимационный фильм, проецируемый на скульптурную поверхность. Экспериментальная работа принесла ему награду на студенческом конкурсе, а Линч осознал, что изобразительное искусство в движении — его истинное призвание.
Линч продолжал выставляться как художник на протяжении всей своей карьеры — например, его работы экспонировались в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Причем его выставки включали не только живопись, но и инсталляции, скульптуры и даже мебель, которую автор проектировал самостоятельно.
Кофе, сахар и сигареты
С 1976 по 1984 год режиссер ежедневно посещал закусочную под названием Bob’s Big Boy в Лос-Анджелесе. Его стандартный заказ состоял из шоколадного торта и нескольких чашек кофе с большим количеством сахара. «Я называю его “гранулированное счастье”», — говорил Линч, объясняя свою тягу к сладкому.
Страсть к кофе прослеживается в культовом сериале «Твин Пикс», где герои, в частности агент Купер, не расстаются с чашечкой «чертовски хорошего» напитка. А в 2006 году маэстро даже выпустил собственный бренд зерна David Lynch Signature Cup Organic Coffee.
Другой неотъемлемой частью его образа были сигареты. Почти всю жизнь Линч оставался заядлым курильщиком, притом что пытался бросить вредную привычку не раз. В 2020 году Дэвиду поставили диагноз — эмфизема легких. Однако окончательно отказаться от курения ему удалось только спустя два года. Летом 2024-го его состояние ухудшилось. Тогда постановщик публично рассказал о своем состоянии и призвал отказаться от пагубной привычки, приводя себя в пример.
Рекламные ролики и музыкальные клипы
Работы маэстро за пределами кинематографа были не менее экспериментальными и уникальными. Он активно снимал ролики для крупных мировых брендов, включая Calvin Klein, Barilla и Nissan. Среди самых известных и уникальных его работ — реклама для Playstation 2 и Adidas.
Кроме того, Линч снимал музыкальные клипы для нескольких известных артистов, в числе которых: Moby, Крис Айзек и группы Sparks и Nine Inch Nails. Пугающая анимация, провокационные образы, эксперименты с формой и содержанием — здесь все ключевые особенности его стиля.
Добавим, что Дэвид и сам любил заниматься музыкой. Вместе с композитором Анджело Бадаламенти, он лично работал над саундтреком к сериалу «Твин Пикс», написав текст заглавной песни Falling. Под влиянием Бадаламенти режиссер начал записываться сам. В 2011 году Линч выпустил первый сольный альбом Crazy Clown Time, а спустя два года второй — The Big Dream.
Прогноз погоды на каждый день
Карьеру «метеоролога» Линч начал в середине нулевых, записывая короткие ролики с прогнозом погоды для читателей своего сайта. На протяжении нескольких лет Дэвид почти каждый день записывал короткие видео, где с неизменной ему серьезностью, лаконичными фразами и задумчивыми паузами описывал погодные условия в Лос-Анджелесе, не забывая желать зрителям хорошего дня.
В 2020 году в разгар пандемии автор вернулся к формату, перенеся его на YouTube. В прогнозах чувствовался фирменный абсурд и тонкая ирония режиссера, превращающая даже минутные ролики в маленькие произведения искусства.