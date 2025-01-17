Умер режиссер фильма «Челюсти 2» Жанно Шварц

«Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не просто блестящим режиссером, а человеком доброй и щедрой души. Он подарил нам множество вневременных историй, в том числе “Где-то во времени”, фильм, который навсегда изменил мою жизнь», — написала она.