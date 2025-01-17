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Умер режиссер фильма «Челюсти 2» Жанно Шварц

Франко-американский кинематографист скончался в возрасте 87 лет
Жанно Шварц
Жанно ШварцИсточник: Legion-Media.ru

Франко-американский кинорежиссер Жанно Шварц скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына кинематографиста — Сашу Шварца.

Режиссер умер 14 января от дыхательной недостаточности в Центральной больнице французского города Лош.

Шварц работал в кино около 60 лет. Среди его картин — «Челюсти 2», «Санта Клаус», «Супергерл». Также Шварц снял некоторые эпизоды сериалов «Анатомия страсти», «Сумеречная зона», «Тайны Смолвиля», «Сверхъестественное».

Воспоминаниями о режиссере поделилась, среди прочих, звезда «Джеймса Бонда» Джейн Сеймур.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не просто блестящим режиссером, а человеком доброй и щедрой души. Он подарил нам множество вневременных историй, в том числе “Где-то во времени”, фильм, который навсегда изменил мою жизнь», — написала она.

Накануне в США на 79-м году жизни скончался Дэвид Линч, легендарный режиссер, автор фильмов «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс».