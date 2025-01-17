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41-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес

Актриса показала откровенное фото в соцсети

Российская актриса Светлана Ходченкова снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

Светлана Ходченкова, фото: соцсети
Светлана Ходченкова, фото: соцсети

41-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором предстала лицом к камере без бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь. В то же время артистка продемонстрировала стройную фигуру, сидя на лужайке и прикрывшись подушками возле виллы на Мальдивах. При этом звезда собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в январе 41-летняя Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость разместила снимок, на котором позировала в откровенном наряде, состоящем из топа и плавок, декорированных стразами.