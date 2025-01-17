41-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес

41-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором предстала лицом к камере без бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь. В то же время артистка продемонстрировала стройную фигуру, сидя на лужайке и прикрывшись подушками возле виллы на Мальдивах. При этом звезда собрала волосы и надела солнцезащитные очки.