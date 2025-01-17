Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Сокуров назвал Дэвида Линча «путеводной звездой российского кино»

Российский кинематографист высказался об американском режиссере
Дэвид Линч, 2007 год
Дэвид Линч, 2007 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер Александр Сокуров высказался о почившем американском кинематографисте Дэвиде Линче. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам Сокурова, Линч являлся путеводной звездой российского кино.

«Что бы делало русское кино, не будь обожаемого в России Линча. Идол мосфильмовцев и московской киносреды», — заявил он.

16 января в возрасте 78 лет ушел из жизни Дэвид Линч. В ноябре 2024 года культовый кинематографист рассказал о том, что из-за эмфиземы привязан к дому, по которому передвигается в кислородной маске.

Ранее звезды мирового кино почтили память Дэвида Линча.