Бывший охранник президента Фрэнк Фармер (Кевин Костнер) соглашается защищать поп-звезду Рэйчел Мэррон (Уитни Хьюстон). Сначала между героями холод и непонимание, но очень скоро напряжение сходит на нет и возникают сильные чувства. И снова музыка, в том числе песня I Will Always Love You, превращает фильм в хит на все времена.