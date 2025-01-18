Кевин Костнер — актер, режиссер и продюсер, чья карьера началась с упорного поиска своего места в кино. Он долго не мог занять свою нишу, и на пике славы оказался только с возрастом. В его фильмографии исторические драмы, комедийные картины, режиссерские проекты, и о некоторых из них расскажем в статье.
1. «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
Убийство американского президента в 1963 году стало потрясением для всего мира и породило многочисленные споры и копрологические теории. Фильм Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» представляет одну из версий событий, показанную глазами окружного прокурора Джима Гаррисона, роль которого исполнил Кевин Костнер. Гаррисон сомневается, что Кеннеди убил Ли Харви Освальд, и начинает собственное расследование.
Картина, удостоенная двух «Оскаров», захватывает зрителя с самого начала и держит в напряжении все три часа. Особенно тепло детектив приняли американские шестидесятники, для которых Кеннеди был символом надежд и перемен.
2. «Большая игра»
Молли Блум когда-то была звездой лыжных трасс, но одна нелепая случайность ставит на ее карьере крест. И тогда Молли открывает в себе другие таланты. Сначала в Лос-Анджелесе, а потом в Нью-Йорке она организует казино. Но удача, как известно, дама капризная, и вскоре на пороге заведения бывшей спортсменки появляются агенты ФБР.
Особое место в криминальной драме «Большая игра» занимает отец Молли (Кевин Костнер). И хотя у актера было не так много экранного времени, образ Блума-старшего получился чрезвычайно живым. Режиссер Аарон Соркин вдобавок снабдил фильм остроумными диалогами и инструкциями по созданию игорного бизнеса.
3. «Робин Гуд: Принц воров»
Кевин Костнер в роли Робина Гуда — романтический герой и борец за справедливость. По сюжету, известному многим, рыцарь возвращается из крестового похода и обнаруживает, что его поместье разорено, отец убит, а в стране творится хаос. Чтобы свергнуть самозванца на троне и вернуть себе честь, в Шервудском лесу Робин собирает отряд из разбойников и крестьян.
В картине блистают Морган Фриман в роли Азима и Алан Рикман, сыгравший шерифа Ноттингема. Музыка, в том числе нетленный хит Брайана Адамса, добавляет фильму «Робин Гуд: Принц воров» особенную атмосферу.
4. «Телохранитель»
Бывший охранник президента Фрэнк Фармер (Кевин Костнер) соглашается защищать поп-звезду Рэйчел Мэррон (Уитни Хьюстон). Сначала между героями холод и непонимание, но очень скоро напряжение сходит на нет и возникают сильные чувства. И снова музыка, в том числе песня I Will Always Love You, превращает фильм в хит на все времена.
В «Телохранителе», как отмечают многие, Кевин Костнер — само воплощение мужественности, и ему непременно хочется сдаться.
5. «Неприкасаемые»
Действие гангстерского боевика Брайана Де Пальмы происходит в Чикаго 1930-х. Здесь криминальным балом правит Аль Капоне (Роберт Де Ниро), всемогущий и неуловимый. Но агент Элиот Несс (Костнер), законопослушный человек и борец за идею, собирается вывести Капоне на чистую воду, для чего организует полицейское братство.
«Неприкасаемые» стал лидером проката 1987 года и завоевал «Оскар» за лучшую роль второго плана (Шон Коннери). Многие называют картину лучшей в фильмографии де Пальмы, отмечая, что атмосфера эпохи сухого закона в США была передана с большим мастерством.
6. «Спасатель»
Приключенческая драма Эндрю Дэвиса «Спасатель» вышла в 2006 году. В центре сюжета — сотрудник береговой охраны Бен Рэнделл (Костнер), который учит будущих спасателей. Одного из них, желторотого салагу Джейка Фишера, сыграл Эштон Кутчер.
У актеров вышел динамичный дуэт, а фильм вызывает массу положительных эмоций, в том числе восхищение персонажем, которого воплотил Костнер, и профессией в целом.
7. «Танцующий с волками»
Как постановщик Костнер дебютировал в 1990 году, исполнив в вестерне «Танцующий с волками» главную роль. Сюжет переносит зрителей в США времен Гражданской войны. Главный герой, лейтенант Джон Данбар, после ранения в бою просит перевести его на новое место службы ближе к западной границе. В форте Джон оказывается совсем один, и ему приходится осваивать дружбу с индейцами.
Ради съемок Костнер нанял лингвиста, так как задействованные в фильме представители коренного населения, не говорили на языке лакота. А чтобы никто не обвинил режиссера в жестоком обращении с животными, были созданы аниматронные куклы бизонов. Картина в итоге завоевала семь «Оскаров» собрала рекордную кассу, отбив все вложения.
8. «Водный мир»
Ленту еще до выхода на экраны сопровождали скандалы, в том числе и за перерасход бюджета. Но фантастический боевик «Водный мир» произвел фурор (хотя и провалился в прокате). Даже несколько десятилетий спустя картина смотрится на одном дыхании. Зрители оказываются в недалеком будущем: на Земле в очередной раз случился апокалипсис, и полярные льды растаяли, превратив планету в огромный океан.
Главный герой, молчаливый Моряк (Костнер), должен отыскать карту, которая приведет людей к суше. Но заветное изображение в виде татуировки находится на спине девочки, которую Моряку предстоит спасти от банды злодеев. Любопытно, что это была вторая после «Робина Гуда» совместная картина Кевина Костнера и Кевина Рейнольдса, но в процессе производства актер и режиссер поссорились, и Костнеру пришлось самому снимать фильм.