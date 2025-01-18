Кевин Костнер — актер, режиссер и продюсер, чья карьера началась с упорного поиска своего места в кино. Он долго не мог занять свою нишу, и на пике славы оказался только с возрастом. В его фильмографии исторические драмы, комедийные картины, режиссерские проекты, и о некоторых из них расскажем в статье.