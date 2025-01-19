Детство Блэйка прошло в сельской глубинке, жителей которой держал в страхе монстр, охотящийся на людей. Спустя годы уже взрослый Блэйк, живущий с женой Шарлоттой и дочерью Джинджер в Сан-Франциско, получает известие о том, что его пропавшего отца признали умершим. Решив, что им не помешает смена обстановки, семья отправляется на лето в тот самый дом, окутанный лесами и мрачными воспоминаниями. Сразу по приезде их машину атакует огромное чудовище. Но затем главная угроза начинает исходить от укушенного Блэйка. Шарлотте и Джинджер предстоит выжить наедине с устрашающе изменившимся мужем и отцом.