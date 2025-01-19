«Вульфмен»
Детство Блэйка прошло в сельской глубинке, жителей которой держал в страхе монстр, охотящийся на людей. Спустя годы уже взрослый Блэйк, живущий с женой Шарлоттой и дочерью Джинджер в Сан-Франциско, получает известие о том, что его пропавшего отца признали умершим. Решив, что им не помешает смена обстановки, семья отправляется на лето в тот самый дом, окутанный лесами и мрачными воспоминаниями. Сразу по приезде их машину атакует огромное чудовище. Но затем главная угроза начинает исходить от укушенного Блэйка. Шарлотте и Джинджер предстоит выжить наедине с устрашающе изменившимся мужем и отцом.
Студия Blumhouse продолжает обращаться к классическим монстрам Universal и вслед за «Человеком-невидимкой» выпускает «Вульфмена» — ремейк сюжета о Человеке-волке. В руках все того же режиссера Ли Уоннелла история превращается в назидательный и не слишком пугающий рассказ об уязвленном эго, кризисе маскулинности и родительских страхах.
Погруженное во мрак (происходящее порой буквально сложно различить на темных кадрах), это беззубое кино о оборотне практически лишено ощущения реальной опасности. Как бы ни старался Кристофер Эбботт вылезти из собственной шкуры, «человеческое» взаимодействие Блэйка с героиней Джулии Гарнер в первой части фильма выглядит куда живее.
«Снова в деле»
Эмили и Мэтт — счастливая супружеская чета, воспитывающая двоих детей. Которые и не подозревают, что их родители когда-то были секретными агентами ЦРУ, но отказались от опасной службы ради семьи. Когда обстоятельства вынуждают Эмили и Мэтта взяться за старое, новое совместное дело оказывается неожиданным шансом еще раз доказать друг другу, что вместе они совершенно непобедимы.
Кэмерон Диаз вернулась в кино после перерыва в профессии — и сразу очень бодро. «Снова в деле» — довольно стандартный и предсказуемый, но обаятельный комедийно-семейный экшен, который держится на паре Диаз с Джейми Фоксом, пестрит ожидаемыми отсылками к классике шпионского жанра и вполне справляется с задачей одноразового развлечения на вечер. Надеемся, что таким камбэком Кэмерон не ограничится.
«Течение»
Земля стремительно уходит под воду. Безжалостное течение захлестывает все на своем пути — пустынные дома, деревья, горы и бегущих прочь животных. В этом мире приходится выживать одинокому темно-серому коту. Вскоре катастрофа сводит его с другими выживающими в лесу животными. Лодка под парусом несет их с капибарой, ленивцем, лабрадором и птицей-секретарем навстречу новым испытаниям и надеждам на спасение.
«Течение» — низкобюджетный мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, неожиданно обошедший на «Золотом глобусе» таких тяжеловесов, как «Головоломка 2» и «Дикий робот» (все прочили победу последнему). Это история о своеобразном Ноевом ковчеге, только теперь каждой твари не предполагается пара — достаточно верных друзей, какого бы вида они ни были. И уж тем более им не нужен человек (мы, как известно, вообще не заслуживаем животных).
Прелесть этого мультфильма в его обманчивой простоте (мир, в котором происходит действие, оставляет обширное поле для домыслов) и умилительной естественности повадок, издаваемых звуков, эмоций, которыми наделены звери, — учитывая анимацию уровня недорогих видеоигр. Кошатникам смотреть обязательно — глядя на то, как главный герой пытается удержаться на плаву, сжимается от страха или убегает от стаи собак, хочется немедленно прижаться к своему собственному четвероногому.
«Суровая правда»
Пэнси съедают вспышки гнева, депрессия и сверхчувствительность к малейшим обидам. Муж и сын боятся сказать лишнее слово в ответ на льющуюся от матери критику, конфликты с незнакомыми людьми на улице легко заканчиваются драками, а честь выслушивать жалобы Пэнси на весь грешный мир грозит выпасть любому, у кого есть уши. Но у Пэнси есть Шанталь — ее полная противоположность-сестра, жизнелюбивая и неунывающая. Кажется, она единственная, кто еще может выносить сложный характер Пэнси и искренне сочувствовать ей.
«Суровая правда» — драма британского мэтра Майка Ли, исследующего тяжелое психологическое состояние человека в его соприкосновении с миром и близкими. Это история о безусловной любви, объединяющей вопреки всем непониманиям; чутко и тепло, эмоционально и без прикрас снятое кино с выдающейся работой Марианн Жан-Батист, до этого блиставшей у Ли в «Тайнах и лжи».
«Неукротимый»
Духоподъемное кино о судьбе американского борца Энтони Роблса основано на его автобиографической книге. Парень родился без одной ноги и впоследствии отказался от протеза, научившись справляться без него. Серьезное увлечение борьбой заставило молодого человека работать над собой неустанно, превозмогая все трудности с нечеловеческим упорством. Что в результате принесло ему невероятную победу на национальном чемпионате.
Спродюсированный Беном Аффлеком «Неукротимый» — мотивирующая, чрезвычайно вдохновляющая история, снятая традиционно и душещипательно, вызывающая искреннее сопереживание и восхищение героем, сыгранным Джаррелем Джеромом. Кстати, сам Роблс выступил на съемках дублером Джерома. Вторые роли достались большим звездам — от Дженнифер Лопез и Бобби Каннавале до Майкла Пеньи и Дона Чидла.