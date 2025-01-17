В лесных пожарах сгорели места съемок гоночной франшизы «Форсаж»

За время лесных пожаров в Лос-Анджелесе и его пригороде сгорело 6−7 тысяч домов. Пламя не выбирало между бедными и богатыми: от огня пострадало жилье как обычных горожан, так и знаменитостей. Предстоящие выплаты рискуют разорить американских страховщиков. Компенсация наподобие ОСАГО, по словам Дементьева, составит не более 3 миллионов долларов. А выплаты по страховке типа КАСКО увидят далеко не все — она полагается лишь в том случае, если будет доказано, что пожар не возник по вине человека. При этом если стоимость одних домов составляла порядка 4−5 миллионов долларов, то другие обошлись хозяевам в 40−50 миллионов.