Стоит отметить, что в сериале Шерил Ли сыграла не только Лору Палмер, но и ее двоюродную сестру Мэдди, которую Линч специально ввел в сюжет ради актрисы уже на стадии производства. Кроме того, Шерил появилась в другой полнометражной ленте режиссера, фаворите Каннского фестиваля 1990 года «Дикие сердцем» с Николасом Кейджем и Лорой Дерн. Там она появляется в кадре в образе доброй феи.