Загадочная история о жителях тихой, на первый взгляд, американской провинции получила статус культовой, как и режиссер, который ее снял, объединив в 48 сериях мистику, психологическую драму, детектив и сатиру на мыльные оперы. Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост создали мир, где за солнечным фасадом скрывается темная бездна, и персонажи — вовсе не такие, какими кажутся на первый взгляд.
Разберемся, кто есть кто в многосерийной драме и чем закончился «Твин Пикс».
Основная информация о сериале
«Твин Пикс» — американский драматический телесериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Его премьера состоялась 8 апреля 1990 года в США, показ на телеканале ABC завершился 10 июня 1991 года. Впервые в России «Твин Пикс» вышел 4 ноября 1993 года на РГТРК «Останкино».
По центральным телеканалам «Твин Пикс» показали еще дважды — осенью 1995 года на ОРТ и осенью 2001 года на РТР. Спустя почти 25 лет «Твин Пикс» вернулся на отечественные на экраны — новые серий культового проекта вышли на ТВ-3 в мае 2017 года. Вспомним важные детали, связанные с сериалом.
Жанр: драма, детектив, фантастика, ужасы
Количество серий: 48
Режиссеры: Дэвид Линч, Марк Фрост, Лесли Линка Глаттер, Калеб Дешанель и другие
Актеры: Кайл МакЛоклен, Майкл Онткин, Шерил Ли, Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн, Рэй Уайз, Мигель Феррер, Дэвид Линч, Билли Зейн, Джеймс Маршалл, Хэзер Грэм, Пегги Липтон, Галин Горг, Фрэнк Силва
Дата премьеры: 8 апреля 1990 года
Описание каждого сезона сериала
Освежим в памяти то, что происходило в первых двух сезонах «Твин Пикс», которые перевернули представление о сериалах, сделав их не только дополнением к ежедневному быту. Также расскажем, что произошло в приквеле «Твин пикс: Сквозь огонь» и третьем сезоне драмы, и помогло ли продолжение, которое вышло 25 лет спустя, в разгадке тайны.
1-й сезон
В маленьком тихом городке Твин Пикс в штате Вашингтон происходит шокирующее событие. На берегу реки находят тело 17-летней школьницы Лоры Палмер. Расследовать убийство приезжает молодой и перспективный агент ФБР Дейл Купер. В полицейском участке он знакомится с шерифом Гарри Трумэном и его помощниками Ястребом, Энди и Люси. Вместе они начинают распутывать дело, выясняя, что Твин Пикс скрывает множество тайн. Первые улики указывают на то, что Лора вела двойную жизнь: школьница, оказывается, была не столь наивна и невинна.
По ходу сюжета появляются главные подозреваемые: местный бармен с криминальным прошлым Жак Рено, дальнобойщик Лео Джонсон, к которому полиция присматривается уже давно, и парень Лоры Бобби Бриггс, замешанный в торговле запрещенными веществами.
Дело принимает новый оборот, когда Купер начинает видеть странные сны. Он оказывается в Красной комнате — таинственном месте, где карлик в алом костюме говорит загадочными фразами, а сама Лора намекает Дейлу на разгадку тайны ее смерти. В этот момент к матери Лоры Саре приходят жуткие видения, в которых ей является мужчина с длинными седыми волосами.
Сезон завершается на тревожной ноте. В поисках ответов Купер получает еще больше вопросов — преступление остается нераскрытым, а сам агент оказывается на грани жизни и смерти. Единственное, что не вызывает сомнений — в Твин Пиксе все не то, чем кажется.
2-й сезон
Пережив покушение, Купер получает мистические подсказки от таинственного Великана, намекающие на разгадку тайны гибели Лоры. Вскоре в городе происходит новое убийство, что в конечном счете приводит к разоблачению истинного преступника — им оказывается отец Лоры Лиланд Палмер, в которого вселился злой дух по имени Боб (он-то и являлся Саре Палмер в видениях). Осознав все, что он совершил, Лиланд погибает, а Боб вырывается на свободу.
Вместе с этим в город возвращается бывший напарник Купера Уиндом Эрл, сбежавший из психиатрической больницы. Эрл затевает опасную игру, стремясь отомстить бывшему коллеге и захватить власть над Черным Вигвамом — обиталищем духов в лесах Твин Пикса.
Пока Купер и шериф Трумэн пытаются разгадать тайну этого паранормального места, жители города готовятся к проведению конкурса «Мисс Твин Пикс». Во время мероприятия Уиндом Эрл похищает Энни Блэкберн, новую возлюбленную Купера, и направляется с ней в Черный Вигвам. Чтобы спасти Энни, герой следует за ними и оказывается в той самой Красной комнате из своих снов, где сталкивается с Бобом.
Следующим утром Трумэн находит Дейла в лесу и доставляет его в номер отеля. И снова шокирующий финал: Купера подменили его темным двойником, одержимым Бобом.
Приквел «Твин пикс: Сквозь огонь»
Полнометражный приквел сериала повествует о последних днях жизни Лоры Палмер.
Фильм, как и его предшественник, начинается с расследования загадочного убийства молодой девушки, Терезы Бэнкс, в городке Дир Медоу. Агенты ФБР Честер Дезмонд и Сэм Стэнли обнаруживают под ногтем Терезы клочок бумаги с буквой «Т», указывающий на то, что Бэнкс стала жертвой серийного убийцы. После другой находки — таинственного кольца с зеленым камнем в трейлерном парке, где жила Тереза, Дезмонд внезапно исчезает.
Далее действие ленты переносится в Твин Пикс. Лора живет двойной жизнью: днем она примерная ученица и любящая дочь, а ночью — заложница порочных привычек и опасных связей. Лору преследует демон Боб, который, как выяснилось позже, является ее отцом Лиландом Палмером. В финале «Твин Пикс: Сквозь огонь» девушка и ее подруга Ронетт Пуласки оказываются в заброшенном вагоне поезда, где Лиланд (он же Боб) пытается их убить. Ронетт удается сбежать, а Лора погибает от рук отца.
3-й сезон («Твин Пикс: Возвращение»)
Действие третьего сезона разворачивается спустя 25 лет после событий оригинального шоу. Агент ФБР Дейл Купер по-прежнему заточен в Черном Вигваме. В реальном мире его место занял доппельгангер, мистер К., который является носителем Боба.
В полицейском участке Твин Пикса помощник шерифа Ястреб находит новые улики по делу Лоры Палмер. Тем временем не только в городке, но и по всей стране вновь происходят таинственные события. В Нью-Йорке один из сотрудников секретного проекта, изучающего паранормальные явления, становится свидетелем появления сущности, которая затем жестоко убивает его.
В Южной Дакоте полиция обнаруживает изуродованное тело мужчины с головой убитой женщины. Это привлекает внимание ФБР, и в дело вступают знакомые зрителям агент Альберт Розенфилд и глава спецподразделения «Голубая роза» Гордон Коул (которого играет сам Дэвид Линч).
Желая остаться в реальном мире, мистер К. создает второго двойника Купера — Даги Джонса, чтобы он вместо него вернулся в Черный Вигвам в назначенный срок. Тогда настоящему агенту удается выбраться из другого измерения, но его разум, увы, все еще спит. Заторможенного и почти безмолвного Купера принимают за Даги Джонса.
Несмотря на отключенное сознание, Куперу удается избежать покушения на свою жизнь, наладить отношения с семьей Даги и даже разоблачить криминальные махинации его коллеги. Череда этих событий доводит агента до комы. Окончательно пробудившись, Дейл возвращается в Твин Пикс, чтобы остановить своего злого двойника.
Описание финальной серии 3-го сезона
В заключительной, 18-й серии, агент Купер, победив мистера К. и Боба, перемещается в прошлое, чтобы спасти Лору Палмер. Однако в момент, когда он берет ее за руку, она с криком исчезает. Герой оказывается в альтернативной реальности. Поиски Лоры приводят его в Техас, где он встречает точную копию девушки — Кэрри Пейдж, которая не помнит свою прежнюю жизнь.
Дейл убеждает Кэрри вернуться с ним в Твин Пикс. Там они обнаруживают, что в доме ее «родителей» живут другие люди и ничего не знают о семье Палмеров. Сбитый с толку Купер спрашивает у хозяйки, какой сейчас год. В финальной сцене Кэрри слышит голос, зовущий ее Лорой, и вскрикивает — повсюду гаснет свет, и серия заканчивается.
Финал оставил много вопросов, дав зрителям свободу для воображения и надежду на продолжение сериала.
Герои и актеры сериала
В «Твин Пикс» множество сюжетных линий и персонажей. Среди актеров — и малоизвестные на тот момент артисты, и звезды Голливуда, а также главные фавориты Линча. Выделили основных персонажей, о которых расскажем в следующих главах.
Агент Купер — Кайл МакЛоклен
Дейл Купер — главный герой сериала. Харизматичный, интеллигентный и талантливый спецагент ФБР, который привык полагаться не только на опыт и свои навыки, но также на чутье и интуицию. Помимо прочего, Купер увлекается медитацией и восточной философией. Твин Пикс сразу очаровывает героя: он искренне восхищается природой и традициями провинциального городка, но больше всего его восторгает кофе и вишневый пирог в местном кафе. Но даже у самого безупречного героя находятся темные стороны.
Кайл МакЛоклен участвовал во всех трех сезонах, а также в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь», хоть и в эпизодической роли. МакЛоклен работал с Дэвидом Линчем с самого старта своей карьеры. Картина «Дюна» стала для молодого актера дебютом в кино. После провальной экранизации романа Фрэнка Герберта последовал сугубо авторский «Синий бархат», в котором Кайл снова сыграл главную роль. Так укрепился их творческий тандем с режиссером.
Среди других заметных работ Кайла можно выделить роль Орсона Ходжа в «Отчаянных домохозяйках», эпизодические партии в «Как я встретил вашу маму», «Агенты "Щ.И.Т."» и недавней телевизионной адаптации одноименной серии видеоигр «Фоллаут».
Уже более 20 лет МакЛоклен женат на продюсере Дезри Грубер, с которой воспитывает сына. Кроме кино, он также увлекается виноделием и владеет собственным брендом вина.
Шериф Трумэн — Майкл Онткин
Глава полиции Твин Пикса — преданный своему делу человек с традиционными ценностями. Гарри — человек приземленный, сдержанный и практичный, что делает его идеальным партнером для эксцентричного и мистически настроенного Дейла Купера. Дружба между ними стала одним из ключевых элементов сериала.
Чувство долга обязывает Трумэна защищать жителей от угроз, будь то криминальные элементы или потусторонние силы. Однако жизнь ставит его перед тяжелым моральным выбором, когда он узнает, что в судьбу его возлюбленной, владелицы лесопилки Джози Пэккард вмешались нехорошие люди.
Майкл Онткин сыграл шерифа Трумэна в первых двух сезонах «Твин Пикс» и незадолго до премьеры третьего решил завершить актерскую карьеру. Поэтому в «Твин Пикс: Возвращение» Гарри на посту шерифа заменяет его брат Фрэнк Трумэн (Роберт Форстер). Герой Онткина по сюжету болен.
До участия в проекте канадский актер был известен благодаря роли хоккеиста Неда Брейдена в спортивной комедии «Удар по воротам». После успеха сериала он продолжил сниматься, пока в 2011 году не объявил, что уходит из кино. Сейчас Майкл избегает публичности.
Донна Хейворд — Лара Флинн Бойл
Лучшая подруга Лоры Палмер, чья жизнь навсегда изменилась после ее смерти, Донна представляет собой типичную девушку из маленького провинциального городка. Она добрая, заботливая и слегка наивная. Персонаж раскрывается, и Хейворд показывают как сильную и смелую личность, способную на риск ради правды.
Отношения Донны с Лорой нельзя было назвать простыми: Хейворд восхищалась подругой, но не знала о ее темной стороне. После смерти Палмер Донна становится одержима ее тайнами, отчаянно пытаясь отыскать истину. Вместе с бывшим возлюбленным Лоры Джеймсом Херли и ее кузиной Мэдди Фергюсон она начинает собственное расследование. Героиня осознает, что влюблена в Джеймса, и ее чувства оказываются взаимными. Несмотря на чувство вины, у героев завязывается роман.
Донну Хейворд сыграла Лара Флинн Бойл, наиболее известная по роли Стейси в комедии «Мир Уэйна», а также по картинам «Счастье» и «Люди в черном 2». В 1999 году Лара была номинирована на премию «Эмми» за роль помощницы окружного прокурора Хелен Гэмбл в популярном сериале «Практика». Однако от участия в приквеле Бойл отказалась, сославшись на плотный график. В «Твин Пикс: Сквозь огонь» Донну сыграла уже другая актриса — Мойра Келли.
В 1990-х Лара Флинн Бойл была одной из самых обсуждаемых актрис Голливуда благодаря своей яркой внешности и романам со звездами, включая Джека Николсона и Кайла МакЛоклена. Однако к концу нулевых карьера Лары пошла на убыль, и она постепенно отошла от больших проектов, сосредоточившись на личной жизни.
Лиланд Палмер — Рэй Уайз
Отец Лоры, успешный адвокат, представляющий местного бизнесмена Бенджамина Хорна, — на первый взгляд, заботливый семьянин, тяжело переживающий утрату дочери. Однако за маской скорбящего отца скрывается темная и трагическая история Лиланда. Еще в детстве он поневоле стал носителем безумного и кровожадного демона из Черного Вигвама — Боба. С тех пор в нем просыпается зло, совершающее зверские убийства.
Рэй Уайз стал одним из самых запоминающихся актеров в «Твин Пикс». Уайзу удается одновременно трогать и пугать, постоянно держа зрителя в напряжении. Он пришел в проект уже с внушительным послужным списком ролей. Всего в карьере артиста более двухсот работ в кино и на телевидении. Из наиболее знаковых: фильмы «Робокоп», «Джиперс Криперс 2», сериалы «На службе у дьявола» и «Фарго».
Лора Палмер — Шерил Ли
Несмотря на то, что события сериала начинаются со смерти Лоры, она остается главной движущей силой всего «Твин Пикса». Девушка регулярно упоминается в разговорах, мы видим ее лицо на фотографиях, в воспоминаниях героев. В приквеле она играет главную роль: образцовая ученица, самая популярная девушка старшей школы и любимица всего города на самом деле скрывает ужасные тайны. Во многом трагическая судьба героини раскрывается благодаря ее дневнику.
В третьем сезоне выясняется, что Лора — порождение добра, света, ниспосланного в мир из Белого Вигвама. Находясь под влиянием Боба из Черного Вигвама, она олицетворяет борьбу между светом и тьмой и становится символом потерянной невинности.
Стоит отметить, что в сериале Шерил Ли сыграла не только Лору Палмер, но и ее двоюродную сестру Мэдди, которую Линч специально ввел в сюжет ради актрисы уже на стадии производства. Кроме того, Шерил появилась в другой полнометражной ленте режиссера, фаворите Каннского фестиваля 1990 года «Дикие сердцем» с Николасом Кейджем и Лорой Дерн. Там она появляется в кадре в образе доброй феи.
После «Твин Пикса» Ли продолжила карьеру, отдавая предпочтение независимому кино. Однако третий сезон культового сериала, вышедший в 2017 году, остается ее последней на сегодня работой.