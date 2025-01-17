«Его любовь ко мне и моя к нему возникли из космической судьбы двух людей, которые видели друг в друге свои лучшие качества. Я буду скучать по нему сильнее, чем могут выразить мои слова и вынести мое сердце. Мой мир стал богаче от того, что я его знал, и гораздо беднее теперь, когда его больше нет. Дэвид, ты изменил меня навсегда, и я навсегда твой Кайл. Спасибо за все», — заключил актер.