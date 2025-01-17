16 января стало известно о смерти американского режиссера и сценариста Дэвида Линча. Ему было 78 лет. Кинематографист не дожил до своего 79-летия всего четыре дня.
Известно, что в прошлом году у Линча диагностировали эмфизему легких. В окружении звезды рассказали, что его состояние резко ухудшилось из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе и задымленного воздуха.
Смерть создателя сериала «Твин Пикс» потрясла многих его коллег. Они выразили соболезнования и поделились воспоминаниями о талантливом режиссере и сотрудничестве с ним.
Лара Флинн Бойл
Одной из первых память режиссера почтила актриса Лара Флинн Бойл, сыгравшая роль Донны Хейворд в «Твин Пиксе».
Вот и ушел настоящий Вилли Вонка от мира кинопроизводства. Я чувствую, что выиграла золотой билет, получив возможность поработать с ним. Нам будет его очень не хватать.
Кайл МакЛоклен
Новость о смерти Линча прокомментировал и Кайл МакЛоклен — звезда многих проектов режиссера, от специального агента Дейла Купера в «Твин Пиксе» до Пола Артейдеса в «Дюне». В личном блоге он поделился совместными фотографиями с режиссером и рассказал, каким его запомнит.
Сорок два года назад, по причинам, которые я до сих пор не могу объяснить, Дэвид Линч вытащил меня из безвестности, чтобы я сыграл главную роль в его первом и последнем высокобюджетном фильме. Очевидно, он увидел во мне что-то, чего я сам не осознавал. Всей своей карьерой и, по сути, своей жизнью я обязан его видению.
Он добавил, что Линч был таким же загадочным, как и его киноработы, а также обладал хорошей интуицией. По мнению актера, режиссер находился в гармонии с миром и Вселенной.
«Его любовь ко мне и моя к нему возникли из космической судьбы двух людей, которые видели друг в друге свои лучшие качества. Я буду скучать по нему сильнее, чем могут выразить мои слова и вынести мое сердце. Мой мир стал богаче от того, что я его знал, и гораздо беднее теперь, когда его больше нет. Дэвид, ты изменил меня навсегда, и я навсегда твой Кайл. Спасибо за все», — заключил актер.
Олег Вирозуб, российский актер дубляжа, вспомнил, как с трепетом озвучивал агента Купера в сериале «Твин Пикс».
«Очевидно, что это один из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино. Когда вышли первые сезоны сериала “Твин Пикс”, я был студентом и целиком тогда сериал не видел. Но уже тогда, по фрагментам сериала, был покорен обаянием Кайла МакЛоклена. И когда мне предложили участвовать в записи третьего сезона сериала “Твин Пикс”, я отнесся к этому предложению с трепетом», — сказал Вирозуб «Газете.Ru».
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс, которая прославилась в 2001 году благодаря участию в фильме «Малхолланд Драйв» Линча, также поделилась в личном блоге совместными с ним фото и призналась, что ей трудно принять его уход.
Мое сердце разбито. Мой приятель Дэйв… Без него мир был бы совсем другим. Его наставничество было по-настоящему мощным.
Она отметила, что мир узнал о ней благодаря режиссеру. Актриса напомнила, что долгие годы пыталась прославиться, но у нее ничего не получалось. Все изменилось после встречи с Линчем.
«Я просто не могу поверить, что его больше нет. Я в отчаянии, но всегда буду благодарна за нашу дружбу. Я кричу во все горло: “Покойся с миром, Бадди Дэйв! Спасибо тебе за все. Лютик, целую”», — заключила Уоттс.
Николас Кейдж
Николас Кейдж работал с Линчем над фильмом «Дикие сердцем» в начале 90-х годов. Актер признался, что получил большое удовольствие от сотрудничества с режиссером.
Дэвид был уникальным гением, одним из величайших художников своего времени. Смелым, блестящим и независимым человеком с веселым чувством юмора. Я никогда не получал большего удовольствия на съемочной площадке, чем работая с Дэвидом Линчем. Он навсегда останется золотым стандартом.
Стивен Спилберг
Режиссер Стивен Спилберг также оценил талант своего коллеги и признался, что любил его фильмы. Кинематографист назвал коллегу «необычным мечтателем, снимавшим фильмы, в которых чувствовалась ручная работа».
Спилберг вспомнил, что познакомился с Линчем на съемках своего фильма «Фабельманы». Режиссер сыграл в картине Джона Форда, автора классических вестернов.
«Дэвид Линч играл одного из моих героев. Это было сюрреалистично и похоже на сцену одного из фильмов Дэвида. Миру будет не хватать такого оригинального и уникального голоса. Его фильмы уже выдержали испытание временем и продолжат выдерживать», — заявил Спилберг.
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас не остался в стороне и вместе с коллегами почтил память режиссера, опубликовав в соцсетях его черно-белое фото.
С уходом Дэвида Линча кинематограф сегодня кажется гораздо менее волшебным и сказочным. Покойся с миром, Маэстро.
Хью Джекман
Хью Джекман признался, что считает уход Линча невосполнимой потерей. Он также отметил, что благотворительная организация «Фонд Дэвида Линча», основанная в 2005 году, всегда его вдохновляла.
«Потеря Дэвида Линча невосполнима. Невероятный художник, режиссер, филантроп и душа компании. Его работа в “Фонде Дэвида Линча” вдохновляла меня всю жизнь. Я продолжу следовать этому, как могу. Мои глубочайшие соболезнования и любовь его семье и друзьям», — написал актер.
Напомним, Дэвид Линч начинал карьеру как художник, автор анимационных фильмов. Среди наиболее известных его работ — «Человек-слон», получивший восемь номинаций на «Оскар», «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв», а также сериал «Твин Пикс».