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Цыганов теряет память в новом сериале «Минута тишины»: кадры со съемок

В детективной драме главный герой собирает воспоминания по кусочкам и спасает жизни
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Евгений Цыганов на съемках сериала «Минута тишины»
Евгений Цыганов на съемках сериала «Минута тишины»

В московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера десятисерийного сериала «Минута тишины» с Евгением Цыгановым в главной роли.

События детективной драмы разворачиваются на Ближнем Востоке. После крупного землетрясения в Наристане под завалами находят русского мужчину (Цыганов), спасшего маленькую девочку. После травмы головы он не помнит о себе почти ничего, зато обладает уникальным набором качеств: прекрасно говорит на фарси, умеет затеряться толпе и хорошо разбирается в том, как вести бизнес.

На потерявшего память героя открывают охоту местные спецслужбы. Встреча с ними не обещает ничего хорошего, поэтому герой сбегает и пытается выжить без денег, документов и без имени. Компанию ему составляет психолог МЧС Мария Стрельцова (Ольга Лерман).

Евгений Цыганов и Ольга Лерман на съемках сериала «Минута тишины» ​
Евгений Цыганов и Ольга Лерман на съемках сериала «Минута тишины» ​

«Это история о том, что у человека есть возможность меняться, — рассказал Евгений Цыганов, — даже у человека, который уже сформирован».

Евгений Цыганов на съемках сериала «Минута тишины»
Евгений Цыганов на съемках сериала «Минута тишины»

Идея проекта принадлежит миллиардеру Владимиру Потанину, считающему, что команде сериала «удалось отбросить старые клише и предложить зрителям новый образ современного российского бизнесмена: со всеми его сомнениями, внутренними противоречиями».

Небольшой спойлер: со временем выяснится, что главный герой — очень богатый человек и крупнейший российский предприниматель.

Евгений Цыганов и Александр Овечкин на съемках сериала «Минута тишины»
Евгений Цыганов и Александр Овечкин на съемках сериала «Минута тишины»

Режиссером картины стал Илья Шеховцов. В сериале также участвуют Артем Ткаченко, Сергей Газаров, Андрей Смирнов, Мария Мацель, Владислав Тирон, Павел Ворожцов, Евгений Харитонов. Одну из последних своих ролей в «Минуте тишины» сыграл Роман Мадянов. В образе самого себя также появится прославленный хоккеист Александр Овечкин.

Премьера сериала состоится 20 января на Первом канале.