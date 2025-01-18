В московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера десятисерийного сериала «Минута тишины» с Евгением Цыгановым в главной роли.
События детективной драмы разворачиваются на Ближнем Востоке. После крупного землетрясения в Наристане под завалами находят русского мужчину (Цыганов), спасшего маленькую девочку. После травмы головы он не помнит о себе почти ничего, зато обладает уникальным набором качеств: прекрасно говорит на фарси, умеет затеряться толпе и хорошо разбирается в том, как вести бизнес.
На потерявшего память героя открывают охоту местные спецслужбы. Встреча с ними не обещает ничего хорошего, поэтому герой сбегает и пытается выжить без денег, документов и без имени. Компанию ему составляет психолог МЧС Мария Стрельцова (Ольга Лерман).
«Это история о том, что у человека есть возможность меняться, — рассказал Евгений Цыганов, — даже у человека, который уже сформирован».
Идея проекта принадлежит миллиардеру Владимиру Потанину, считающему, что команде сериала «удалось отбросить старые клише и предложить зрителям новый образ современного российского бизнесмена: со всеми его сомнениями, внутренними противоречиями».
Небольшой спойлер: со временем выяснится, что главный герой — очень богатый человек и крупнейший российский предприниматель.
Режиссером картины стал Илья Шеховцов. В сериале также участвуют Артем Ткаченко, Сергей Газаров, Андрей Смирнов, Мария Мацель, Владислав Тирон, Павел Ворожцов, Евгений Харитонов. Одну из последних своих ролей в «Минуте тишины» сыграл Роман Мадянов. В образе самого себя также появится прославленный хоккеист Александр Овечкин.
Премьера сериала состоится 20 января на Первом канале.