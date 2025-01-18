События детективной драмы разворачиваются на Ближнем Востоке. После крупного землетрясения в Наристане под завалами находят русского мужчину (Цыганов), спасшего маленькую девочку. После травмы головы он не помнит о себе почти ничего, зато обладает уникальным набором качеств: прекрасно говорит на фарси, умеет затеряться толпе и хорошо разбирается в том, как вести бизнес.