В Госдуме отреагировали на призыв запретить насилие в кино

Депутат заявила, что не всякое насилие нужно запрещать. По ее мнению, необходима экспертная оценка по запретам, поскольку нельзя определить их нормами и законами. В качестве примеров Драпеко упомянула мультфильмы «Ну, погоди!», где волк преследует зайца, и «Приключения кота Леопольда», где хулиганят мыши.