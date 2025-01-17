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В Госдуме отреагировали на призыв запретить насилие в кино

Депутат Госдумы Елена Драпеко: Нельзя запрещать насилие в фильмах и сериалах
Елена Драпеко
Елена ДрапекоИсточник: PersonaStars

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко заявила, что насилие — это неотъемлемая часть искусства и истории, которую не нужно запрещать в фильмах и сериалах. Таким мнением она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

«Существует катарсис, то есть очищение через страдания. Когда зрителям показывают вещи, вызывающие боль, они начинают ей сочувствовать», — утверждает Драпеко.

Депутат заявила, что не всякое насилие нужно запрещать. По ее мнению, необходима экспертная оценка по запретам, поскольку нельзя определить их нормами и законами. В качестве примеров Драпеко упомянула мультфильмы «Ну, погоди!», где волк преследует зайца, и «Приключения кота Леопольда», где хулиганят мыши.

«Это история искусства. Не все понимают, зачем это нужно. Для меня странно, что такое прозвучало в Совете Федерации», — добавила Елена.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации потребовали заблокировать корейский сериал «Игра в кальмара» в российских интернет-сервисах из-за пропаганды нечеловеческой жестокости.