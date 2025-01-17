Умерла актриса Джоан Плаурайт

Плаурайт завоевала два «Золотых глобуса» в 1993 году: одна награда досталась ей за лучшую женская роль второго плана в фильме «Колдовской апрель» (Enchanted April, 1992), а вторую премию она получила в категории «Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на телевидении» за картину «Сталин» (Stalin, 1992), где она сыграла роль матери второй жены И. В. Сталина Ольги Аллилуевой. Плаурайт также была номинирована на «Оскар» за роль в ленте «Колдовской апрель».