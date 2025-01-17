Умерла актриса Джоан Плаурайт

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Двукратный лауреат американской кинопремии «Золотой глобус» актриса Джоан Плаурайт умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи артистки.
«Она наслаждалась долгой и яркой карьерой в театре, кино и телевидении на протяжении семи десятилетий до того, пока потеря зрения не вынудила ее уйти на пенсию. Последние 10 лет ее жизни в [графстве] Сассекс были наполнены постоянными визитами друзей и членов семьи, сопровождавшимися смехом и приятными воспоминаниями», — сказано в нем.
Плаурайт завоевала два «Золотых глобуса» в 1993 году: одна награда досталась ей за лучшую женская роль второго плана в фильме «Колдовской апрель» (Enchanted April, 1992), а вторую премию она получила в категории «Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на телевидении» за картину «Сталин» (Stalin, 1992), где она сыграла роль матери второй жены И. В. Сталина Ольги Аллилуевой. Плаурайт также была номинирована на «Оскар» за роль в ленте «Колдовской апрель».
Кроме того, она претендовала на получение премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в 1978 году в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Эквус» (Equus, 1977). Среди других известных картин, в которых снялась Плаурайт — «Джейн Эйр» (Jane Eyre, 1996) и «Чай с Муссолини» (Un te con Mussolini, 1999).
Плаурайт была третьей и последней женой одного из самых известных британских актеров XX века Лоуренса Оливье (1907−1989).