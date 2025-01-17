В Совете Федерации потребовали запретить сериал «Игра в кальмара»

Косихина отметила, что детей нужно оградить от виртуальной реальности, где убийства стали развлечением. Сенатор добавила, что «Игра в кальмара» обесценивает человеческую жизнь и формирует неправильное восприятие моральной картины мира у молодежи. Она также заявила, что родители поощряют неверные установки, покупая детям костюмы по мотивам сериала и игрушечное оружие.