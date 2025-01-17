Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Совете Федерации потребовали запретить сериал «Игра в кальмара»

Сенатор Косихина: в России необходимо заблокировать сериал «Игра в кальмара»

Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила о необходимости заблокировать корейский сериал «Игра в кальмара» в российских интернет-сервисах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Сериал содержит сцены насилия и пропаганду нечеловеческой жестокости. Это неправильно с точки зрения нравственности и российского законодательства. Я думаю, что нужно заблокировать его для просмотра в соцсетях и интернет-сервисах», — подчеркнула сенатор.

Косихина отметила, что детей нужно оградить от виртуальной реальности, где убийства стали развлечением. Сенатор добавила, что «Игра в кальмара» обесценивает человеческую жизнь и формирует неправильное восприятие моральной картины мира у молодежи. Она также заявила, что родители поощряют неверные установки, покупая детям костюмы по мотивам сериала и игрушечное оружие.

Легально сериал «Игра в кальмара» можно посмотреть только в сервисе Netflix. Платформа объявила об уходе из России 6 марта 2022 года, а 30 мая 2022-го отключила свои услуги на территории страны.

Ранее создатель «Игры в кальмара» заявил о своем последнем проекте.