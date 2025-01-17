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Стивен Кинг объявил бойкот премии «Оскар»

Писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар»
стивен кинг
стивен кингИсточник: Legion-Media.ru

Писатель Стивен Кинг заявил в своем профиле на Bluesky, что церемония вручения премии «Оскар» должна быть отменена из-за трагедии в Лос-Анджелесе.

«В этом году я не буду голосовать на “Оскаре”. ИМХО (“по моему скромному мнению” — прим. ред.), его следует отменить. Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне», — заявил «король ужасов».

Ряд интернет-пользователей выразил несогласие с позицией Кинга. В комментариях отметили, что до церемонии еще месяц — к тому моменту, считают в сети, ситуация в городе стабилизируется. Пользователи предполагают, что церемония вручения «Оскар» станет для жителей Лос-Анджелеса «хорошим средством отвлечения и поднятия духа».

«Америке нужно хорошенько отвлечься от боли и страданий. Это шоу-бизнес, вы должны это знать. Шоу должно продолжаться»; «Отменой “Оскара” Академия еще больше навредит людям, занятым в этой индустрии. Жители Лос-Анджелеса хотят работать, тем более сейчас», — написали в комментариях.

Церемония вручения премии «Оскар 2025» пройдет 2 марта 2025 года.

7 января в округе Лос-Анджелес начался мощный лесной пожар, который не могут ликвидировать до сих пор. Сначала очаг возгорания возник в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, но из-за ураганного ветра пламя распространилось и на другие территории.

14 января сервис AccuWeather сообщил, что ущерб от природного катаклизма в штате Калифорния достиг $250−275 млрд. Однако эта сумма предварительная.

Ранее Брюс Уиллис лично поблагодарил пожарных, спасающих Лос-Анджелес от огня.