Стивен Кинг объявил бойкот премии «Оскар»

«Америке нужно хорошенько отвлечься от боли и страданий. Это шоу-бизнес, вы должны это знать. Шоу должно продолжаться»; «Отменой “Оскара” Академия еще больше навредит людям, занятым в этой индустрии. Жители Лос-Анджелеса хотят работать, тем более сейчас», — написали в комментариях.