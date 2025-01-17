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Брюс Уиллис лично поблагодарил пожарных, спасающих Лос-Анджелес от огня

Актер появился на публике впервые за долгое время

Брюс Уиллис сделал свой первый публичный выход за долгое время, чтобы выразить благодарность пожарным, которые борются с огнем в Лос-Анджелесе. Это событие стало значимым моментом для актера, который в последнее время сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем.

Жена актера Эмма Хеминг поделилась видео с этим трогательным моментом в соцсетях. На нем Уиллис обращается к смелым офицерам, рискующим своими жизнями ради безопасности города. В своем обращении он подчеркнул важность их работы и выразил искреннюю признательность за их самоотверженность.

Этот выход на публику стал не только знаком поддержки для пожарных, но и вдохновляющим моментом для поклонников Уиллиса, которые продолжают следить за его состоянием и надеяться на его скорейшее выздоровление.

Ранее жена Брюса Уиллиса показала его улыбающимся и поющим на новом видео.