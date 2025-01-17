Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку в задымленном Лос-Анджелесе

Беременная звезда «Голодных игр», актриса Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку в задымленном Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Dailу Mail.
34-летнюю Дженнифер Лоуренс засняли по пути в один из парков Лос-Анджелеса. Она была одета в спортивные брюки Adidas с красными полосами и серую футболку с коротким рукавом и белую рубашку. От задымленного воздуха актриса надела черную защитную маску.
Недавно британский журнал Vogue сообщил, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.
Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.