Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку в задымленном Лос-Анджелесе

Актриса вместе с сыном направлялась в один из парков города

Беременная звезда «Голодных игр», актриса Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку в задымленном Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Dailу Mail.

Дженнифер Лоуренс с сыном
Дженнифер Лоуренс с сыномИсточник: Legion-Media.ru

34-летнюю Дженнифер Лоуренс засняли по пути в один из парков Лос-Анджелеса. Она была одета в спортивные брюки Adidas с красными полосами и серую футболку с коротким рукавом и белую рубашку. От задымленного воздуха актриса надела черную защитную маску.

Недавно британский журнал Vogue сообщил, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.

Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.