«Русский голос» агента Купера в «Твин Пикс» почтил память Дэвида Линча

«Очевидно, что это один из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино. Когда вышли первые сезоны сериала “Твин Пикс”, я был студентом и целиком тогда сериал не видел. Но уже тогда, по фрагментам сериала, был покорен обаянием Кайла МакЛоклена. И когда мне предложили участвовать в записи третьего сезона сериала “Твин Пикс”, я отнесся к этому предложению с трепетом. И, хотя этот сезон вместо ответов на загадки уводил зрителя еще глубже в лабиринты подсознания, я, несомненно, с удовольствием работал над образом агента Купера и вспоминаю этот проект с радостью», — сказал Вирозуб.