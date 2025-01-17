Режиссер Бальдони подал иск на $400 млн против Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли

«Это не дело о знаменитостях, которые язвят друг другу в прессе. Это дело о двух самых могущественных звездах в мире, которые используют свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук режиссера и производственной студии», — указано в иске Бальдони.