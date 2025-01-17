Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Бальдони подал иск на $400 млн против Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли

Режиссер фильма «Все закончится на нас» обвиняет актерскую пару в том, что они пытаются уничтожить его карьеру
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер и актер Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению Бальдони, они пытались уничтожить его карьеру. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это не дело о знаменитостях, которые язвят друг другу в прессе. Это дело о двух самых могущественных звездах в мире, которые используют свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук режиссера и производственной студии», — указано в иске Бальдони.

Он утверждает, что Лайвли, которая снималась вместе с ним в фильме «Все закончится на нас» (англ. It Ends With Us), пытается украсть права на этот фильм. Кроме участия в съемках, Бальдони также является режиссером фильма.

Жалоба была подана в Южном округе Нью-Йорка от имени Бальдони и его компании Wayfarer Studios. Иск стал ответом на жалобу Лайвли о нарушении гражданских прав: актриса утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны Бальдони во время съемок.

Ранее стало известно, что режиссер пожаловался на угрозы со стороны фанатов Блейк Лайвли.