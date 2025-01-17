Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем Кэшом Уорреном

Актриса Джессика Альба объявила о разводе с мужем Кэшом Уорреном из-за самореализации. Об этом она написала в соцсети.
«Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности», — написала Альба.
В конце декабря впервые возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце.
Альба и ее супруг, кинопродюсер Кэш Уоррен, вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.
Голливудская звезда признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим, а также старается не пропускать тренировки, и если не успевает доехать до зала, то занимается дома. По словам Альбы, она не ищет отговорки, а работает над собой.