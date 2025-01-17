Стало известно, за сколько продали культовый особняк из «Один дома»

Актер Маколей Калкин признавался в декабре, что хотел купить дом своего героя. Он хотел превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал его герой Кевин в фильме. В итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.