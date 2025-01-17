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Стало известно, за сколько продали культовый особняк из «Один дома»

Дом из культовой серии фильмов был выставлен на продажу в мае 2024 года
Особняк из фильма «Один дома» (1990)
Особняк из фильма «Один дома» (1990)Источник: Legion-Media.ru

Особняк из культовой серии фильмов «Один дома» продали за $5,5 млн (около 560 млн рублей по нынешнему курсу. — Прим. Ред.). Об этом сообщает TMZ.

Недвижимость расположена в штате Иллинойс, ею владели Тим и Триша Джонсоны. В мае 2024 года они выставили на продажу дом, и меньше, чем за год нашли покупателя.

По данным TMZ, Джонсоны заработали на сделке «немалые деньги». Они приобрели дом за $1,5 млн (примерно 154 млн рублей) в 2012 году. Таблоид отмечает, что в фильм «Один дома» попала только внешняя часть жилья. Внутри было слишком тесно для съемочной группы, поэтому создатели комедии с Маколеем Калкиным воссоздавали интерьер в заброшенной школе неподалеку.

Джонсоны сделали ремонт в доме. Они расширили его и немного реконструировали, но при этом сохранили значимые детали из фильма. Сейчас в жилье есть пять спальных комнат, шесть ванных, кинотеатр и крытый спортивный корт.

Актер Маколей Калкин признавался в декабре, что хотел купить дом своего героя. Он хотел превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал его герой Кевин в фильме. В итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.