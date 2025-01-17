В том, что все не то, чем кажется, студенту Джеффри в исполнении Кайла МакЛоклена придется убедиться еще за несколько лет до того, как его же агент Купер впервые проедет мимо таблички «Добро пожаловать в Твин Пикс». Джеффри пытается выяснить, что случилось с обладателем того самого уха, и погружается в мрачный преступный мир маленького городка.