Стивен Спилберг почтил память Линча: «Я любил фильмы Дэвида»

«Дэвид Линч играл одного из моих героев. Это было сюрреалистично и похоже на сцену одного из фильмов Дэвида. Миру будет не хватать такого оригинального и уникального голоса. Его фильмы уже выдержали испытание временем и продолжат выдерживать», — заявил Спилберг.