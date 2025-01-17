«Как будто родственника потерял»: Владимир Хотиненко — о смерти Дэвида Линча

«Думаю, что любой, кто хотя бы чуть-чуть погружен в кино, понимает, какая это потеря для кинематографа. Потому что, при всем разнообразии кинематографического мира и замечательных режиссеров, Дэвид Линч — явление совершенно исключительное. Я “Твин Пикс” могу поставить в любой момент и просто наслаждаться. Знаю уже сюжет наизусть. Он создавал какую-то необычайную среду. Это очень близко, я бы даже сказал, к музыке. Я даже помню сенсацию “Человек-слон”. Это было что-то невероятное. Совершенно невероятное, исключительное явление. Методы его работы… Ну что вы! Такая потеря! Когда мне жена сказала, я как будто родственника потерял. Прям как кусок оторвали от меня. Это кино во всех его проявлениях. Причем не так много фильмов, к слову сказать, снято им. Но это каждый раз какое-то явление совершенно исключительное. Поэтому это потеря, прежде всего. Хотя, ну вот Дэвид Линч ушел, а кино его осталось», — сказал Хотиненко.